Floridia ad Agcom su confronto Schlein-Meloni: “Garantire parità trattamento”

MADRID. – Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia ha inviato una lettera al presidente di AgCom e ai vertici Rai. L’oggetto è il confronto tra Meloni e Schlein organizzato dalla Rai a Porta a Porta del prossimo 23 maggio, per ricevere rassicurazioni e garanzie sulla corretta applicazione della Delibera approvata dalla vigilanza lo scorso 9 aprile, e in generale sul rispetto della parità di condizioni e di trattamento per tutti i partecipanti alle elezioni europee, evitando indebiti vantaggi per alcune forze politiche rispetto ad altre.

Continuano quindi le polemiche legate al confronto tv tra la presidente del Consiglio e la leader dem, entrambe candidate alle Europee. Ieri, Alleanza Verdi e Sinistra aveva annunciato un esposto all’autorità insieme ad altre forze politiche.

Intanto, non si farà il confronto – promosso sempre da Vespa – tra il numero uno di Forza Italia Antonio Tajani e il leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Ho già risposto di no. Bisogna che tutte le forze politiche partecipino perché qua non siamo in un sistema maggioritario ma proporzionale” ha detto il vicepremier, auspicando un confronto tra tutti i leader in contemporanea come si fa negli Stati Uniti.

“Renzi aveva detto di sì a Vespa ma Tajani scappa perché ha paura del confronto” riferiscono sibilline fonti di Italia Viva.