Blinken a Kiev: “Le armi Usa stanno per arrivare”

MADRID. – Il segretario di Stato Anthony Blinken è arrivato in mattinata a Kiev ribadendo con la sua presenza la solidarietà degli Stati Uniti al paese che in questo momento si trova ad affrontare uno dei momenti più critici del conflitto con la Russia.

Quella di Blinken è la prima visita di un rappresentante di Washington in Ucraina dopo il disco verde del Congresso, a lungo ritardato, di finanziamenti supplementari statunitensi al paese invaso. Come ha affermato uno dei funzionari statunitensi al seguito, Blinken spera in questo modo di “inviare un forte segnale di sostegno agli ucraini in questo momento chiaramente difficile”.

“Sappiamo anche che nel breve termine l’assistenza è in arrivo, una parte è già arrivata e dell’altra arriverà”, ha detto Blinken. “E questo farà davvero la differenza contro l’aggressione russa in corso sul campo di battaglia”.

A Blinken, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l’assoluta necessità di almeno due sistemi di difesa aerea Patriot per proteggere la regione di Kharkiv, uno dei punti cruciali dell’attuale fase dei combattimenti.