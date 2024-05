Calcio a 5: Grande prestazione del “Bolívar y Garibaldi” nel “Torneo Lega FV Calcetto Com,It.Es”

CARACAS. – La scuola Bolívar e Garibaldi é la grande protagonista di questo turno di campionato nel “Torneo Lega FV Calcetto Com,It.Es”, ha ottenuto 2 vittorie in altrettante gare disputate.

Nella categoria Under 14, la scuola dei “Próceres” ha ottenuto una vittoria (3–2) al cardiopalma contro il San Marcos Evangelista. I padroni di casa si sono portati in vantaggio sul 2- 0 grazie alle reti di Sebastián Barrios e Miguel Rodríguez, nella ripresa i “fondatori della Chiesa di Alessandria” trovano il pari grazie alla doppietta di Maximiliano Astudillo. Le emozioni erano a fior di pelle e le occasioni di gol c’erano sui due lati del campo. Ad intonare il grido di gol é stato il Bolivar y Garibaldi grazie al guizzo di Andrés Dorantes. Ad accendere un po’ gli animi sugli spalti e sul campo é stato il “gol, non gol” del San Marco che avrebbe significato il momentaneo 3-3. Per la velocitá del gioco é stato difficile determinare se la sfera avesse oltrepassato la linea di porta.

Anche gli U18 ci hanno regalato una sfida emozionante: vittoria 5–3 per gli “Eroi della Patria”. Doppiette di Rafael Vázquez e Diego González e gol di Ricardo Contreras. Per gli “Evangelisti” hanno lasciato il segno José Díaz (x2) e Damián Gutierrez.

Sul campetto della scuola Pompei si sono affrontati i padroni di casa e il “San Francisco de Asís” che hanno diviso gli onori. Nella categoria inferiore, la squadra del rione La Florida si é imposta per 7–1: reti di Moisés Velásquez, Juan Blanco, Mauricio Fernández, Justín Escarraga; José González e Leandro Díaz (x2). La rete dei “francescani” é di Ibrahim Waked.

Nell’U18: vittoria 2 – 5 del San Francisco de Assis. Per la formazione ospite hanno agitato la rete avversaria Ahmad Awanda, Alessio Palumbo, Tamislov Zagorscar, Juan De Nobrega e Massimo Greco. Alla squadra del rione La Florida non é bastata la doppietta di Abram Jiménez.

Sotto lo sguardo fisso della statua di Agustín Codazzi i padroni di casa hanno sfidato, in amichevole, il colegio Patria. Nell’U14 vittoria 2-6 per i “patrioti” con reti di Sebastián León, Sebastián Márquez, Isaac Grajales (x2), Alan Beleño e autorete di di Ken Ou Yu. Per i cartografi sono andati a segno Efrain Dimas e Ken Ou Yu.

Gara pirotecnica nella categoria U18: Codazzi-Patria 4-3. Per i “cartografi” hanno scritto il proprio nome nel tabellino Giuliano Di Luca (2), Pietro Menicucci e Samuel González. Mentre per il Patria sono andati in gol Andrés Gonzales, Samuel Rodríguez e Diego Freitas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)