Europee, Avs: “Programma ambizioso. Confronto Schlein-Meloni? Truffa”

MADRID. – ”Il coraggio di osare” è il titolo del programma per le Europee di Alleanza Verdi e Sinistra, presentato stamattina alla Camera dal leader dei Verdi, Angelo Bonelli e dal segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. “E’ un programma ambizioso, radicale ma realista – afferma Bonelli – perché la verità è questa: la crisi climatica sta producendo danni drammatici, da qui al 2050 il reddito medio degli italiani diminuirà del 15% ed è necessario fare delle scelte; meno investimenti sulle armi, una patrimoniale sui grandi patrimoni e utilizzare queste risorse per investimenti nella sanità, sul trasporto e per finanziare l’efficentamento energetico delle case, a partire dai ceti medio bassi”.

“Molti – sottolinea invece Fratoianni – avevano scommesso che dopo le politiche questa alleanza si sarebbe scomposta, invece siamo ancora qui e in crescita in tutte le elezioni che ci sono state dalle politiche ad oggi. Il nostro è un programma ambizioso che dice tre cose molto semplici: vogliamo un’Europa della pace, un’Europa più verde, un’Europa più giusta, ma le ultime due dipendono dalla prima: senza un’economia della pace non ci saranno le risorse per affrontare le prime due sfide”.

C’è poi la questione di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria e candidata con Avs, a cui è impedito il diritto di voto: “Noi – afferma il leader dei Verdi – abbiamo raccolto l’appello di Ilaria Salis e investiremo immediatamente già oggi il ministro degli Esteri e il governo tutto, è inaccettabile che una cittadina italiana che gode di diritti politici, che la Costituzione le assegna, non possa votare a differenza delle detenute ungheresi, un’ulteriore prova della discriminazione a cui è sottoposta Ilaria dopo 15 mesi di detenzione preventiva, in assenza di un processo giusto. Siamo in contatto in queste ore con l’ambasciatore, Nicola Fratoianni oggi partirà per Budapest dove incontrerà Ilaria Salis domattina, io ci andrò la prossima settimana per incontrarla”.

“Vado a trovare Ilaria, mi pare giusto farlo – afferma il leader di Si – la sua situazione è una vergogna, soprattutto di fronte al garantismo di maniera che osserviamo. Vedrò l’ambasciatore e gli parlerò per cercare di capire cosa si può fare, e chiediamo che il governo si attivi per garantirle il diritto di voto”.

Il confronto Meloni-Schlein, che sarà ospitato il 23 maggio da Bruno Vespa, suscita molta contrarietà in Avs: “Ci rivolgeremo all’Agcom, insieme sicuramente ad altre forze politiche – sottolinea Bonelli – voglio ricordare che sia la Schlein che la Meloni non sono padrone della politica italiana, in particolar modo dalla segretaria Pd mi sarei aspettato un atteggiamento più prudente, più rispettoso anche delle altre forze politiche. Qui non si sta eleggendo il Parlamento futuro, e quindi il governo, ma si parla di Europa: tra l’altro le due candidate non andranno a fare le parlamentari europee. Questo confronto, insieme alle loro candidature, è una presa in giro e anche una truffa verso gli italiani. Chiediamo all’Agcom di intervenire, così come bloccò il confronto Letta-Meloni alle politiche 2022”.

Da parte della segretaria del Pd “mi aspetterei un sussulto – aggiunge Fratoianni – di fronte a un imbroglio perché questa non è una campagna elettorale tra due partiti e due coalizioni, ma sono elezioni proporzionali: o ci si confronta tutti oppure si metta fine a questa barzelletta”.