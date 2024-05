Medio Oriente, Gaza: i carri armati verso Jabalya

MADRID. – Secondo diverse testimonianze che provengono dai civili che abitano nella zona di operazioni, questa mattina i carri armati israeliani si sono spinti ulteriormente all’interno di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Dai mezzi blindati sono stati sparati dei colpi che sono esplosi al centro del campo profughi della città mentre una serie di attacchi aerei hanno distrutto alcuni edifici. Quello di Jabaliya è il più grande degli otto storici campi profughi di Gaza e nella giornata di ieri, a causa dell’attacco dell’esercito dello Stato ebraico, ha contato 19 vittime.

Sabato l’esercito israeliano aveva lanciato un avviso ai civili affinché evacuassero la zona avvertendo che avrebbe messo in atto un’operazione per colpire le forze di Hamas che si nascondono nell’area. Secondo testimonianze non confermate di Al Jazeera Arabic, diversi colpi di arma da fuoco avrebbero centrato anche delle ambulanze che stavano cercando di raggiungere i feriti.

L’azione israeliana a Jabaliya sarebbe dovuta al fatto che Israele avrebbe evidenziato il tentativo delle forze di Hamas di raggrupparsi nel campo profughi. Tsahal ha precisato che quella in corso è da intendersi come una delle diverse “operazioni mirate” messe in atto in tutta l’enclave per colpire l’organizzazione armata palestinese responsabile degli attacchi del 7 ottobre.

Intanto resta altissimo il timore che Israele decida di far scattare l’invasione su vasta scala nel quadrante meridionale di Rafah, dove si trovano ammassati più di un milione di rifugiati. Per la paura che un simile evento si verifichi, già 300mila persone hanno lasciato l’area, con sofferenze che le organizzazioni umanitarie giudicano gravissime.

L’Onu ha specificato che le sue agenzie per l’assistenza degli sfollati probabilmente hanno finito gli aiuti alimentari nel sud di Gaza. “Il Programma alimentare mondiale e l’UNRWA finiranno le scorte di cibo da distribuire nel sud entro domani”, ha detto il capo dell’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite (OCHA) a Gaza in un video girato venerdì.