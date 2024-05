Serie A, Inter e Milan forza 5. Bologna e Juventus in Champions

MADRID. – Il campionato italiano di Serie A ha iniziato il suo countdown verso l’epilogo. A due giornate dal termine, cominciano a delinearsi le posizioni in classifica. All’Inter già da tempo scudettata e al Milan in Champions, si aggiungono ora il Bologna e la Juventus, anche loro (matematicamente) nella massima competizione calcistica a livello internazionale per squadre di club. Anche l’Atalanta appare vicina al prestigioso piazzamento europeo. In coda, situazione difficile per il Sassuolo, mentre l’Empoli si complica la vita. Verona e Cagliari rimangono in stand by.

Inter e Milan forza 5. Bologna e Juve in Champions, ma con prestazioni differenti

Ma andiamo per ordine: nell’anticipo di venerdì scorso, un’Inter concentrata ha rifilato una cinquina in trasferta al Frosinone. Dopo il vantaggio di Frattesi, reazione ciociara con tante opportunità non sfruttate. Poi i nerazzurri dilagavano: a segno anche Arnautovic e Lautaro (0-5).

Cinque gol li ha fatti anche il Milan, che in un San Siro senza striscioni e senza tifo per la protesta dei sostenitori rossoneri, ha battuto il Cagliari 5-1. Grande protagonista Pulisic, autore di una doppietta e Leao, entrato in campo nella ripresa e anche lui a segno.

In classifica l’Inter ha 18 punti di vantaggio sul Milan (92 contro 74). Terzo posto pari merito per Juventus e Bologna, che possono festeggiare il piazzamento in Champions. I rossoblù di Motta non finiscono di stupire e al Maradona battono 0-2 il Napoli, in caduta libera e ancora una volta contestato dai suoi tifosi. Fa festa anche la Juventus, che tornerà in Champions ma lo ha fatto davvero con il minimo sforzo, raggiungendo la Salernitana ultima in classifica e già retrocessa solo nei minuti di recupero con Rabiot (1-1).

L’Atalanta blinda il quinto posto

Nell’altro spareggio Champions di ieri sera, vittoria fondamentale dell’Atalanta che al Gewiss Stadium ha subito colpito la Roma con l’uno-due micidiale di De Ketelaere. Nel secondo tempo, una Roma orfana di Dybala, accorciava con il rigore di Pellegrini, senza però riacciuffare i bergamaschi (2-1). Ora la squadra di Gasperini per la Champions ha 3 punti di vantaggio sui giallorossi, anche con una partita da recuperare, quella del 2 giugno (a campionato finito, incredibile ma vero) contro la Fiorentina.

Zona retrocessione: Sassuolo disperato. Empoli, Cagliari e Verona brusca frenata

In zona retrocessione, i punti interrogativi più grandi. A soli centottanta minuti dal gong, si fa pesantissima la posizione del Sassuolo, penultimo a 29 punti e battuto a Marassi dal Genoa (2-1). Si complicano la vita anche Cagliari (travolto al Meazza dal Milan), Verona (battuto in casa dal Torino) ed Empoli, che si consegna alla Lazio (2-0). Oggi potrebbe fare un passo avanti importante l’Udinese di Fabio Cannavaro (30 punti), che sul campo del già salvo Lecce (ore 18,30), cerca la vittoria forse decisiva per continuare a cullare il sogno della permanenza in Serie A.