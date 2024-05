Rai Italia, 14 maggio: a Casa Italia: Overtourism che fare, pro e contro e i numeri della lotta contro il tumore al seno

Dal fenomeno dell’overtourism lungo tutto lo stivale, ai numeri da record della Race for the Cure a Roma, questi alcuni dei temi che si affronteranno nella puntata di Casa Italia in onda martedì 14 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

L’iperturismo, ovvero lo sprint del settore turistico in Italia che deve dire grazie anche ad un massiccio ritorno dei viaggiatori internazionali dopo la crisi globale provocata dal Covid. Nel 2023 sono state registrate 851 milioni di notti dormite nelle diverse tipologie di strutture ricettive, generando ricavi per oltre 84 miliardi di euro. Ma ci sono città che vogliono al contrario responsabilizzare l’afflusso turistico adottando provvedimenti in difesa della propria arte e identità, come Amalfi e Venezia, pur se ancora in fase sperimentale fino al prossimo 14 luglio, che ha previsto un ticket d’accesso alla città di 5 euro nei fine settimana, facendo eccezione per il turista giornaliero.

Pronte a regolamentare i flussi di arrivo nella stagione estiva anche la Sardegna, la Liguria e Roma verso il Giubileo 2025, con iniziative volte a salvaguardare l’ecosistema soprattutto delle aree più fragili del Paese. Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, farà il punto con Giuseppe De Martino, Presidente Industria del Turismo – Unindustria, Vincenzo Presti, imprenditore alberghiero, Michele Zuin, Assessore al bilancio del Comune di Venezia, Vittorio Messina, Presidente Nazionale Assoturismo – Confesercenti e Fabrizia Pecunia, Sindaca di Riomaggiore.

Si parlerà ancora di nuovi progetti e cultura, ma della prevenzione, con il servizio firmato da Domenico Poggiogalle dalla ‘Race for the Cure’ di Roma alla sua 25esima candelina celebrata nel giorno della Festa della Mamma. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto da Riccardo Masetti, senologo e Presidente fondatore della Komen Italia, la targa con il pettorale numero 1, la più grande manifestazione al mondo per la lotta contro i tumori al seno ha corso per diffondere il messaggio dell’importanza della prevenzione registrando un nuovo record di presenze: 150 mila partecipanti tra adulti e bambini, famiglie, podisti competitivi e non.

Vere protagoniste di una 4 giorni di solidarietà, salute e sport da sempre le ‘Donne in Rose’, che hanno affrontato o stanno affrontando il tumore al seno, testimoni di coraggio, che con la loro grinta lanciano un messaggio di speranza alla guarigione sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza del condividere e del fare prevenzione, ‘un fronte fondamentale per l’umanità’ come ha detto il Presidente della Repubblica prima di dare il via alla maratona della salute. Ed è Andrea Lucchetta, ex pallavolista, a schiacciare il suo messaggio di solidarietà, ai microfoni di Rai Italia, a ricordare l’importanza dello sport, attraverso la pallavolo, la prima disciplina praticata al femminile.

Si volterà pagina ricordando il più grande cantante lirico del Novecento, Luciano Pavarotti, a quasi 17 anni dalla sua scomparsa, con il racconto della Casa Museo dedicata a ‘Big Luciano’ che custodisce oggetti personali, gli abiti di scena, i premi di una lunga carriera nei teatri d’opera del mondo e le abitudini quotidiane dell’artista. Una villa, a Modena, fortemente voluta e studiata secondo le indicazioni del Maestro. Roberta Ammendola ne parlerà con la moglie, Nicoletta Mantovani e Andrea Rigoli, Presidente Associazione Nazionale Case della memoria.

