Cataluña, los candidatos cerraron sus campañas electorales

MADRID – Último día de campaña. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal se han desplazado a Cataluña para respaldar las aspiraciones de sus candidatos a la “Generalitat”. Se cierra, de esta manera, una campaña electoral en la que se esperaba, y algunos temían, que el “referéndum” fuera el gran protagonista. No ha sido así. Los debates se desarrollaron alrededor de los problemas de la cotidianidad. Decimos, empleo, déficit fiscal, servicios públicos, inmigración, derechos civiles. Como debe ser.

Alejandro Fernández, candidato del Partido Popular, no pudo menos que reconocer que el panorama se presenta complejo y con muchas incógnitas. “Endiablado”, lo ha definido. Teme que los “populares” no puedan “crecer de manera sólida”. Y que no logren superar a la extrema derecha. La aspiración del Partido Popular no es ganar las elecciones. Es robarle a Vox el cuarto lugar. Los sondeos, los últimos que pudieron darse a conocer, les dan a los conservadores un sólido 10 por ciento, frente al 7 u 8 por ciento de la extrema derecha. Sin embargo, son sondeos de hace casi una semana. En siete días pueden pasar muchas cosas.

Fernández confía en que el resultado “vaya a ser bueno” y que incluso su partido pueda “llegar a tener la clave de la política catalana”. No lograr el cuarto lugar, para Núñez Feijóo, sería un revés importante. En especial luego de la “cruzada” de los “populares” contra la Ley de Amnistía”.

Salvador Illa, candidato socialista, tal vez haya sido el que menos ha hablado de “independentismo”. Ha asegurado que, de triunfar, hará un gobierno “transversal. Ha afirmado que su prioridad será estudiar un conjunto de medidas que permitan solucionar los problemas que derivan de la sequía.

El candidato Socialista está consciente de que solo un milagro en las urnas le permitiría gobernar en solitario. Los sondeos le conceden el triunfo con el 30 por ciento de los votos y unos 40 diputados. Para alcanzar la mayoría absoluta necesita 68 escaños en el “Parlament”. Su triunfo, y el probable acuerdo con ERC y Comuns, podría acrecentar la debilidad e inestabilidad del gobierno de Sánchez. Se desconoce cuál será la estrategia de Junts luego de estas elecciones.

Pere aragonés y Carles Puigdemont se disputan la segunda plaza. Y también el liderazgo en el área independentista. Por primera vez en años, la suma de los partidos independentistas podría no alcanzar la mayoría absoluta. De ser así, el resultado electoral abriría una crisis en las fuerzas independentistas y daría la razón a las políticas del presidente del gobierno Sánchez. Sería de estímulo para los socialistas en las elecciones europeas que se celebrarán en junio.

Después del último divorcio, otro matrimonio entre ERC y Juntos se antoja difícil de lograrse, pero no imposible. Ha sido precisamente la decisión de Junts de abandonar el gobierno regional la que, a la postre, condujo a elecciones anticipadas.

Aragonés ha criticado duramente la decisión de Junts que, a última hora, ha decidido desertar el debate organizado por el diario “El País” y la cadena “SER”. Aragonés dijo que ”debatir sobre propuestas es imprescindible”. Y. ha acusado al partido independentista conservador de faltar de respeto a la ciudadanía.

En el mitin de cierre, los principales candidatos a la presidencia de la “Generalitat”, acompañados de sus líderes nacionales, han tratado de convencer a los indecisos. El voto de los indecisos e de los indiferentes podrían ser, a la postre, los que determinen los resultados del 12-M.

