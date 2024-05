Baseball: Robert Pérez torna ai Cardenales de Lara

CARACAS. – Quella tra Robert Pérez e i Cardenales de Lara é una storia simile alla canzone di Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili”. In effetti, la denominata “Pared Negra” (Parete Nera in italiano) dopo aver appeso gli spike al chiodo ha lavorato come coach prima con con i suoi “Pájaros Rojos” e poi con Tiburones de La Guaira e Navegantes del Magallanes.

Oggi, con un comunicato stampa i vicecampioni della Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tramite Carlos Oropeza (gerente generale) e José Yépez (direttore sportivo) hanno annunciato che lo storico Robeet Pérez tornerá all’ombra dell’Obelisco di Barquisimeto.

“La Pared Negra” entrerá a far parte dello staff del manager Henry Blanco.

“Siamo molto contenti per il ritorno di Robert nella squadra, abbiamo avuto sempre la certezza che sarebbe tornato a casa nel momento giusto” – spiega Carlos Miguel Oropeza, nel comunicato stampa, aggiungendo – “L’esperienza e il simbolo che rappresenta per la squadra e la LVBP, saranno importanti tanto per i giovani talenti come i veterani”.

Pérez ha lavorato come manager nella Liga Mayor con i Marineros de Carabobo vincendo lo scudetto. In questa stagione é alla guida dei Caciques de Distrito.

“Anche se ha lavorato con altri due club, il contatto con lui si é sempre mantenuto” – confessa José Yépez, aggiungendo – “Penso che influirá molto sui giovani peloteros. Sono felice che il miglior giocatore della LVBP sia nuovamente con noi”.

I tifosi della Liga Venezolana de Béisbol Profesional, e sopratutto quelli dei Cardenales de Lara, sanno che l’amore tra Robert Pérez e i suoi “Pájaros Rojos” é unico, insuperabile, indivisibile.

In questo 2024 i Cardenales vogliono smaltire l’amarezza per la sconfitta in finale contro i Tiburones de La Guaira vincendo il 7 scudetto della LVBP dopo quelli vinti nelle stagioni 1990-91, 1997-98, 1998-99, 2000-01, 2018-19 e 2019-20.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)