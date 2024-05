Il mondo del calcio piange la scomparsa Arnout de Melo, ex calciatore del Deportivo Italia e allenatore del CIV di Caracas

CARACAS. – Lutto nel calcio venezuelano, muore a Rio de Janeiro il calciatore brasiliano Arnout De Melo. L’attaccante classe 1950, dopo aver mosso i suoi primi passi nel suo paese giocando con il Portuguesa di Rio de Janeiro, Flamengo e CF di Santa Ana, si trasferisce in Venezuela. Qui gioca prima con il Deportivo Italia e poi con Estudiantes de Mérida, Canarias, Deportivo Portugués, Valencia e Deportivo Lara.

“Con il Deportivo Italia siamo arrivati secondi nella stagione 1971 e nel 1972 abbiamo vinto lo scudetto” – ci confessava in un’intervista Arnout De Melo, aggiungendo – “Io ero nella squadra che é passata alla storia per il cosiddetto ‘Piccolo Maracanazo’, quando superammo per 0-1 il Fuminense di Zagallo. Quel giorno non sono sceso in campo, ma ero nella lista dei convocati. Nella mia esperienza con l’Estudiantes de Mérida ho vinto la Coppa Venezuela”.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si é mantenuto nel mondo del calcio, ma come allenatore.

“Qui a Caracas ho lavorato nel Centro Italiano Venezolano” – ci raccontava De Melo, aggiungendo – Sono rimasto solo due anni con loro, ma ho avuto l’opportunitá di allenare calciatori come Alejandro e Gabriel Cichero, Andrés Rouga, ed altri”.

Fuori dai terreni di gioco si è impegnato come imprenditore: in Venezuela con la Arnout Sume Systems C.A. mentre in Brasile con l’Hotel Caracas a Rio de Janeiro.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)