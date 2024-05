AAA cercasi segretari di seggio e scrutatori per le elezioni europee

La nostra Ambasciata organizzerà seggi a Madrid, La Coruña, Logoño, Malaga e Siviglia

MADRID – Dal 6 al 9 giugno i cittadini dell’Unione Europea sono chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento europeo. I connazionali residenti nella penisola iberica voteranno il 7 e l’8 giugno. L’Ambasciata d’Italia in Spagna, in occasione della tornata elettorale, organizzerà seggi a Madrid, La Coruña, Logoño, Malaga e Siviglia per permettere ai connazionali di esercitare il diritto al voto.

In occasione delle elezioni, la nostra Ambasciata cerca Segretari di seggio e scrutatori. Come si spiega nel portale della sede diplomatica italiana, coloro che desiderano proporsi come componenti di seggio dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

“– essere cittadino italiano inserito nell’elenco elettori (anche temporanei) della circoscrizione consolare dell’Ambasciata a Madrid;

– possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (Maturità o equipollente titolo estero) per i Presidenti e segretari, e scuola dell’obbligo per gli scrutatori;

– avere la padronanza della lingua italiana;

– NON aver richiesto di votare per i candidati spagnoli al Parlamento Europeo (solo per i cittadini italiani);

– NON rientrare nelle categorie escluse elencate all’art. 38 del DPR 30 marzo 1957, n. 361;

– inoltre, per l’incarico di Presidente e per quello di segretario, è previsto un limite massimo di età di 70 anni (alla data delle elezioni)”.

Nel portale dell’Ambasciata d’Italia a Madrid si spiega anche che coloro che intendono presentare la candidatura come componente di seggio dovranno inviare l’apposito modulo (scarica qui) a elezioni.madridæ@esteri.it. È indispensabile allegare la copia di un documento d’identità valido.

