Ucraina-Ue, Zelensky conferisce “l’Ordine al merito” a Metsola

MADRID. – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha conferito oggi l’Ordine al merito di primo grado alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la quale è in visita ufficiale a Kiev. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo durante a conferenza stampa congiunta dei leader nel cortile dell’ufficio del presidente. Metsola è stata premiata per “il sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Nel suo intervento, Zelensky ha affermato che “le forze di difesa fermeranno le azioni offensive degli occupanti russi dopo l’arrivo in Ucraina di nuove spedizioni di armi, in particolare dal pacchetto militare approvato dagli Stati Uniti”. Al momento, ha spiegato il presidente, “stanno venendo effettuate delle consegne, ma non i volumi che sono stati votati dal Congresso americano. Non appena questi aiuti arriveranno, fermeremo l’avanzata russa”.