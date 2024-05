Rai Italia, 10 maggio: a Casa Italia le guerre in stallo, i negoziati non avanzano e le morti continuano

Dai pesanti scenari dei due conflitti in Medio Oriente e Ucraina che non si danno pace al tennis dagli Internazionali di Roma che unisce tra sport e salute, da qui partirà la puntata di Casa Italia in onda domani 10 maggio su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

La situazione sui due fronti aperti di conflitto israelo-palestinese e russo-ucraino sembra complicarsi. Continuano i colloqui al Cairo per una tregua con Israele mentre si fa luce sulla bozza di accordo che non sembra essere quella originale proposta dal Premier Netanyahu. Il Governo israeliano parla di un piano di guerra lungo ancora un anno annunciando che “Hamas non sparirà con l’operazione a Rafah”. E dalla Casa Bianca, il Presidente Biden, annuncia che interromperà le forniture di armamenti se il governo israeliano andrà avanti.

E a pagare sono ancora i civili e soprattutto i bambini, traumatizzati e nel peggiore dei casi orfani: soltanto a Rafah sono 600mila quelli feriti, malati e malnutriti. La situazione non sembra migliorare anche sul fronte ucraino, dopo la dichiarazione del Presidente francese Macron di inviare truppe nel paese, qualora Mosca rompesse la linea del fronte, è arrivata la risposta di Putin annunciando le esercitazioni su armi nucleari tattiche al confine, chiedendo un dialogo alla pari con l’occidente.

Roberta Ammendola, dagli studi di Saxa Rubra, ne parlerà con i corrispondenti Giovan Battista Brunori, Giovanna Botteri e Liana Mistretta, rispettivamente dalle sedi di Gerusalemme, Parigi e Mosca, Micol Flammini, giornalista ‘Il Foglio’, Andrea Nicastro, giornalista ‘il Corriere della Sera’ e Andrea iacomini, portavoce Unicef Italia.

Si farà squadra, poi, parlando di salute e dell’importanza dello sport, con la manifestazione Tennis & Friends, all’interno degli Internazionali BNL in corso a Roma, che ogni anno diventa sempre più grande. Tanti i personaggi dello spettacolo, da Fiorello a Mara Venier, insieme per comunicare l’importanza del valore della prevenzione e di uno stile di vita sano, con prestazioni mediche gratuite.

Con un tour che dal 2018 copre molte regioni italiane, la missione prevenzione di Tennis & Friends super i confini aprendo una sede a Philadelphia. Piercarlo Presutti dialogherà con Paolo Lorenzi, Direttore Internazionali d’Italia, Tathiana Garbin, capitano Billie Jean King Cup e Emanuele Tornaboni, manager sportivo.

La chiusura di puntata sarà dedicata alla musica e si farà un grande in bocca al lupo ad Angelina Mango pronta per la sua attesa esibizione all’Eurovision Song Contest. Con Stefano Palatresi un rewind musicale con i brani e gli artisti italiani che hanno vinto l’Eurofestival, da Gigliola Cinquetti, nel 1964, con ‘Non ho l’età’ ai Maneskin con ‘Zitti e buoni’ nel 2021.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 10 maggio h 16.45

LOS ANGELES 10 maggio h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 10 maggio h 17.45

SYDNEY 10 maggio h 17

PECHINO/PERTH 10 maggio h 15

JOHANNESBURG 10 maggio h 17.15

BERLINO 10 maggio h17.15

LISBONA 10 maggio h 16.15