Ucraina, Putin: “Di tutto per evitare conflitto globale, ma vinceremo”

MADRID. – Se da una parte “La Russia farà di tutto per prevenire un conflitto globale”, dall’altra “non possono esserci dubbi” sul fatto che la Federazione vincerà la guerra in Ucraina. Così questa mattina il presidente russo Vladimir Putin prima nel tradizionale discorso dalla Piazza Rossa in occasione del Giorno della Vittoria e poi in un incontro con i vertici militari.

Oggi, infatti, la Russia celebra la sconfitta della Germania nazista, che il leader del Cremlino ha in qualche modo accostato, come più volte negli ultimi due anni, al “regime di Kiev”. Putin non ha lesinato critiche all’Occidente in merito a una presunta opera di revisionismo storico sulla Seconda guerra mondiale.

“Oggi vediamo – ha detto – come” gli occidentali “stanno cercando di distorcere la verità sulla Seconda Guerra Mondiale” in quanto tale verità, a detta di Putin, “interferisce con le necessità di coloro che sono abituati a costruire la loro politica essenzialmente coloniale sull’ipocrisia e sulla menzogna. Demoliscono i memoriali della verità ai combattenti contro il nazismo e mettono traditori complici dei nazisti sui piedistalli, cancellano il ricordo dell’eroismo e della nobiltà dei soldati liberatori, del grande sacrificio che fecero in nome della vita. Vendetta, derisione della storia, desiderio di giustificare gli attuali sostenitori dei nazisti. Fa parte della politica generale delle élite occidentali fomentare sempre più conflitti regionali, ostilità interetniche e interreligiose”.

In ogni caso, ha assicurato Putin, la Russia “farà di tutto per prevenire un conflitto globale, ma non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta”, ha avvertito, sottolineando che “la Russia sta attualmente attraversando un periodo difficile e cruciale”, un momento in cui “il destino della Patria, il suo futuro, dipende da ciascuno di noi”.

Alla parata hanno assistito anche i leader di Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Laos e Repubblica di Guinea-Bissau. In un successivo incontro con le autorità militari, Putin ha inoltre sottolineato la necessità che le forze armate siano “sempre un passo avanti nella modernità dei mezzi di combattimento”. Per il leader del Cremlino, inoltre “Chi considerava la Russia un anello debole adesso è convinto che non sia così”.

La parata si è svolta per la seconda volta sullo sfondo della guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022: Ukrainska Pravda riporta che oggi due persone sono state uccise e altre due sono rimaste ferite in seguito a un attacco lanciato dalle forze russe sulla città Nikopol, come ha fatto sapere il capo dell’amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk, Sergy Lysak.

Inoltre, l’amministrazione di crisi della regione russa di Krasnodar ha riportato l’attacco di un drone lanciato dall’Ucraina, che ha provocato un incendio e danneggiato diversi serbatoi di petrolio in una raffineria nella regione.

Ancora, secondo quanto comunicato dall’Aeronautica militare di Kiev, i sistemi di difesa antiaerea ucraini hanno distrutto 17 dei 20 droni che l’esercito russo ha usato per attaccare la regione di Odessa, mentre nella notte un attacco aereo ucraino a Belgorod ha provocato 8 feriti e danni a case e auto, ha fatto sapere il governatore regionale Vyacheslav Gladkov. Nel frattempo, stamattina la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si è recata in visita a Kiev, “nella terra dei coraggiosi”, ha scritto su X, per la Giornata dell’Europa.