Associazione Pugliesi in Spagna celebra 16 anni di successi con la presenza dell’Ambasciatore Buccino Grimaldi

MADRID. – L’Associazione Pugliesi in Spagna ha festeggiato il suo sedicesimo anniversario con un’elegante cena presso il rinomato ristorante NOI di Madrid, e ha avuto l’onore di ospitare S.E. l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, insieme alla sua gentile consorte Monica, il Consigliere d’Ambasciata Dr. Marco Lapadura e la Consigliere Cultura D.ssa Teodora Danisi. La loro presenza ha sottolineato la stretta collaborazione tra l’Associazione e le istituzioni italiane, confermando il legame profondo che unisce la comunità pugliese residente in Spagna alla madre patria.

Sin dalla sua fondazione, l’Associazione Pugliesi in Spagna (APS) si è distinta come una delle più attive e consolidate tra le associazioni regionali presenti nel paese iberico. Il suo impegno costante si è concentrato su due obiettivi fondamentali: mantenere vivo il legame culturale e sentimentale con la Puglia e promuovere la conoscenza della regione tra i cittadini spagnoli e di altre nazionalità residenti in Spagna.

L’APS ha sempre puntato su una vasta gamma di eventi culturali, storici, artistici e gastronomici, che hanno attirato un pubblico sempre numeroso e interessato. Artisti, scrittori e professionisti pugliesi hanno contribuito ad arricchire la scena culturale di Madrid, portando con sé un pezzo di storia e tradizione della loro terra natia.

Tra le iniziative più significative, spiccano i confronti tra il patrimonio artistico e culinario pugliese e quello spagnolo, che hanno evidenziato le similitudini e le differenze tra le due culture: da una parte l’arte romanica delle cattedrali pugliesi con il Romanico Palentino; dall’altra il confronto tra le tradizioni culinarie del “Calzone” e la “Empanada” o la sfida tra la “Paella” e la “Tiella di riso patate e cozze”; per finire con la grande musica di Domenico Modugno recitata dalla poetessa Elisabetta Bagli e magistralmente interpretata dal Prof. Vito Nicola Paradiso, chitarra d’oro.

L’APS non si limita solo a promuovere la cultura e le tradizioni pugliesi, ma si impegna anche a diffondere l’italianità e a rappresentare la propria regione all’estero. La sua partecipazione attiva nella Confederazione Italiani nel Mondo (C.I.M.) e il solido rapporto con il Com.It.Es – Madrid testimoniano il ruolo di primo piano che l’Associazione svolge nella comunità italiana all’estero. Inoltre l’APS è stata l’ispiratrice della creazione di altre associazioni regionali, offrendo la propria esperienza a conferma dell’impegno e del desiderio di sentirsi sempre e comunque italiani.

Il sedicesimo anniversario dell’Associazione Pugliesi in Spagna è stato un momento di festa e riflessione, durante il quale si è rinnovato l’impegno nel promuovere la cultura, l’arte e le tradizioni della Puglia, consolidando al contempo i legami di amicizia e collaborazione con le istituzioni italiane.