Calcio venezuelano: Deportivo La Guaira espugna Barinas con una doppietta di Edder Farías

CARACAS. – La seconda giornata dei quadrangolari del Torneo Apertura della Liga Futve ci regala una vittoria e tre pareggi. L’unica squadra capace di arricchire la propria classifica con tre punti é stato il Deportivo La Guaira che supera 1 – 2 l’Inter de Barinas con una doppietta di Edder Farías (26’ e su calcio di rigore al 78’). Il momentaneo 1 – 1 della squadra della “Ciudad Marquesa” é stato firmato da Darwin Gómez (54’).

Per la formazione allenata dal mister di origine italiana, Juan Domingo Tolisano, sono i primi tre punti in questa fase del torneo. Mentre la squadra di Barinas rimane a secco dopo due gare disputate nel quadrangolare A.

Nell’altra gara del girone UCV e Metropolitanos hanno pareggiato 0 – 0. In questa sfida disputata nello stadio Olímpico grande protagonista é stato il portiere dei violetas Álvaro Villete che ha parato un calcio di rigore a Daniel Carrillo. Con questo pareggio, le due formazioni guidano la classifica del gruppo A con 4 punti.

Nell’altro girone, Angostura e Carabobo hanno pareggiato 1 – 1 nello stadio Ricardo Tulio Maya. Il denominato “torbellino auriazul” si é portato in vantaggio con Juan Castellano (22’), i “granates” hanno trovato il pari a cinque minuti dal termine grazie al rigore trasformato da Juan Carlos Ortiz. Grazie a questo risultato, il Carabobo é in cima alla classifica con 4 punti, mentre per l’Angostura sono i primi punti in questa fase del torneo.

Sul campo neutro dell’Agustín Tovar di Barinas, pareggio 1 – 1 tra Portuguesa – Academia Puerto Cabello. I “porteños” si sono portati in vantaggio con il guizzo di Lisandro Pérez (9’), il “Penta” ha trovato il pari con il rigore trasformato da Johan Moreno (45+10’).

La terza giornata ha in programma le seguenti sfide: Deportivo La Guaira – Metropolitanos, Inter de Barinas – UCV, Portuguesa – Angostura e Puerto Cabello – Carabobo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)