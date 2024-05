BMX: ciclista venezuelano Daniel Dhers vola a Shanghai sognando Parigi 2024

CARACAS. – La BMX o Bicycle Motocross, ha una lunga e ricca storia di riders creativi che migliorano costantemente questo sport. Uno dei mostri sacri di questo sport é il venezuelano Daniel Dhers che in carriera ha vinto tanti titoli in giro per il mondo, dove spicca la medaglia d’argento vinta nella modalitá freestyle nei Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Un dei sogni nel cassetto del campione nato a Caracas il 25 marzo 1985 é quello di esibirsi in sella alla sua bici con la Torre Eiffel nello sfondo. Ma al momento Dhers non ha ancora conquistato il biglietto per l’evento a cinque cerchi. Una delle tappe dove il venezuelano potrá aggiudicarsi il suo tagliando d’ingresso si disputerá tra il 16 e 19 maggio a Huangpu Riverside nella cittá di Shanghai (Cina).

L’informazione é stata diffusa dalla UCI BMX Freestyle e dallo stesso rider di 39 anni con un comunicato stampa

Questa serie di eventi di qualificazione olimpica rappresentano sempre una tappa fondamentale per valorizzare e promuovere il percorso verso le diverse edizioni dei Giochi Olimpici, in questo caso Parigi 2024. Il fascino dei tornei denominati “preolimpici” é quello che a sfidarsi ci sono i migliori atleti dei diversi sport.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)