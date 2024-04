Il padel per promuovere il turismo nell’Isola di Margarita

CARACAS. – Il padel é uno sport che sta coinvolgendo sempre di più il settore turistico alberghiero. Molte strutture alberghiere sono costantemente alla ricerca di campi e maestri qualificati per soddisfare le esigenze dei clienti in vacanza, che non vogliono rinunciare a questo sport in nessun momento.

Il Venezuela ha saputo sfruttare al meglio il boom di questo sport con tanti campetti e strutture per la pratica di questo sport. Dal 1º al 5 maggio, i migliori sportivi nazionali si affronteranno nei campetti del Margarita Padel Club di Pampatar, nell’Isola di Margarita. Questa iniziativa é sponsorizzata dal circuito Venezuela Juega Pádel.

“Ci saranno i migliori padelisti del Venezuela” – spiega in un comunicato stampa Javier Ferrer, CEO del circuito, aggiungendo – “In campo ci saranno sportivi di Lecherías, Maturín, Caracas, Maracay, Barquisimeto, Valencia, Maracaibo, Puerto Ordaz e Mérida. Per noi é una bella novità la partecipazione di tanti sportivi ad un progetto che stiamo preparando da cinque mesi”.

L’evento ha l’omologazione della “Federación Venezolana de Pádel” ed ha come intenzione promuovere il turismo sportivo nell’isola. Nel comunicato stampa si parla che a sfidarsi in campo ci saranno circa 120 sportivi.

Dal canto suo, Edwin “Chundo” Gómez, gerente generale del Margarita Pádel Club, spiega: “Stimiamo che nei cinque giorni durante i quali si svolgerá l’evento ci visiteranno circa 3.500 persone. E’ una cosa importantissima per l’economia della regione. A questo va aggiunto che inaugureremo due campetti nuovi che hanno l’omologazione del World Padel Tour”

Quando lo sport, la cultura e la gastronomia s’incontrano, nascono esperienze uniche ed indimenticabili non solo per i padelisti, ma anche per i tifosi.

L’evento, che si svolgerá nel “Margarita Padel Club di Pampatar”, assegnerá punti per il “Ranking Nacional de Pádel”.

Nel comunicato stampa, Javier Ferrer spiega che il Venezuela Juega Pádel in 2024 fará tappa nelle cittá di Lecherías, Caracas, Maracay e Mérida (quest’ultima da confermare).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)