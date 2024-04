L’appello del Papa: “Una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine”

MADRID. – Papa Francesco torna a invocare la pace in tutto il mondo, con riferimento particolare alle guerre in corso in Ucraina e Gaza, dicendo in una intervista esclusiva alla CBS News che “una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine”. “Per favore. I paesi in guerra, tutti quanti, fermino la guerra. Cercate di negoziare. Cercate la pace” è l’appello del Papa, parlando alla conduttrice del “CBS Evening News” Norah O’Donnell.

Il pontefice, che nei suoi discorsi parla spesso della guerra tra Israele e Hamas che sta colpendo duramente gli abitanti di Gaza, già durante la messa della domenica di Pasqua aveva lanciato un forte appello per un cessate il fuoco a Gaza e uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. Alla Cbs ha rivelato che chiama ogni giorno i parrocchiani di Gaza per sentire cosa stanno vivendo. Le Nazioni Unite hanno avvertito che la carestia è imminente e che i palestinesi soffrono di “livelli spaventosi di fame e sofferenza”.

“Mi raccontano cosa sta succedendo”, ha detto Francesco: “È molto difficile. Molto, molto difficile. E il cibo entra, ma devono lottare per questo”. Alla domanda su quale possa essere il suo ruolo diretto per la pace, Francesco ha risposto: “Posso pregare”. Nella mente del Papa c’è sempre però anche la guerra in Ucraina e gli effetti devastanti che l’invasione da parte della Russia ha avuto sui bambini ucraini.

“Quei ragazzi non sanno sorridere”, ha detto il papa. “E’ molto complicato quando un bambino si dimentica di sorridere”. A maggio, ricorda Cbs, il Vaticano ospiterà la prima Giornata mondiale dell’infanzia, un evento di due giorni dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. E Bergoglio allora si chiede: “Che tipo di mondo vogliamo lasciare ai bambini che stanno crescendo adesso?”.