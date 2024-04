Mattarella: “L’antifascismo unisca”. Meloni: “La fine del regime base per la democrazia”

MADRID. – Si sono visti tutti insieme in prima mattinata a Roma, in piazza Venezia, per omaggiare il Milite Ignoto, ai piedi del quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto come da tradizione una corona di alloro. Poi le principali cariche dello Stato hanno preso ciascuno la propria strada, non mancando però di lasciare il proprio messaggio di celebrazione della Festa ella Liberazione, la numero 79, in un 25 Aprile che per una volta ha diviso più le piazze che le istituzioni.

Mattarella, dopo Roma, si è recato in Toscana, a Civitella Val di Chiana, teatro di una delle peggiori stragi nazifasciste del 1944, e da lì ha parlato lanciando un messaggio chiaro: il 25 Aprile per l’Italia “è una data fondante, la festa della pace, di una libertà ritrovata, del ritorno dell’Italia nell’alveo dei paesi democratici”. E poi, citando Aldo Moro: “intorno all’antifascismo è possibile e doverosa l’unità nazionale”’.

Non si è sottratta la premier Giorgia Meloni, tra coloro che ha menzionato la parola ‘fascismo’, in un post su Instagram: “Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari – ha scritto – Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà”.

La terza carica dello Stato, Ignazio La Russa, ha sottolineato la sua presenza all’Altare della Patria, “per celebrare doverosamente la ricorrenza del 25 aprile”. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, aveva anticipato tutti con una intervista al Corriere della Sera ha riconosciuto il valore dell’antifascismo spiegando anche che la proposta fatta ieri da Devis Dori, deputato di Avs, di lasciare libero il banco alla Camera da dove Giacomo Matteotti fece il suo ultimo discorso, “è una proposta interessante, ci stiamo lavorando”.

Più scontate, naturalmente, le celebrazioni delle opposizioni: una festa “per onorare la Resistenza, su cui si fondano la Costituzione e la Repubblica – scrive Elly Schlein – Per non dimenticare, perché quelle pagine buie della storia non devono tornare. Per chi ancora oggi lotta per un Paese migliore, solidale, giusto. Per chi scenderà nelle piazze, senza indugi e paura, ad urlare: viva l’Italia antifascista”.

Giuseppe Conte invece scrive: “Buon 25 aprile, Italia. Buona Liberazione. Non abbassiamo la guardia” postando le immagini della sua visita alla mostra ‘Donne R-Esistenti’. “Sono le storie delle donne antifasciste – sottolinea l’ex premier – le storie delle donne della Resistenza: anche loro hanno dato un contributo fondamentale alla causa della nostra liberazione dalla dittatura, anche se rispetto all’esempio di tanti ‘uomini in armi’ il loro ricordo rimane spesso sullo sfondo”.