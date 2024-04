“Nuevas Miradas de la Moda” promueve la moda local, sostenible y talentos emergentes

CARACAS – Este 26 de abril Desde las 10 am, se celebra el evento “Nuevas Miradas de la Moda” que organiza Esbaratao, para celebrar sus 4 años trabajando por la moda local, sostenible e inclusiva, promoviendo el talento emergente y las voces innovadoras en el sector, así como para unirse a eventos conmemorativos por el Día de la Tierra, celebrado este 22 de abril.

La actividad que incluye ponencias, bazar y música sintonizadas con el slow fashion y el consumo consciente, busca fomentar espacios de diálogo y debate sobre la sostenibilidad en el sector, la identidad individual y colectiva y el consumo reflexivo, dándole voz a figuras establecidas y emergentes del diseño en Venezuela.

El encuentro de acceso gratuito previo registro para las conferencias, tendrá lugar en la Casa Disiente, de la urbanización San Luis de El Cafetal, y que estima concluir a las 9 pm tras un día lleno de diversas actividades contará con las siguientes ponencias:

Slow Fashion en Venezuela: Estefani Delgado de Futuro Atelier, Cacica Honta de Afrika Caribe y Vanessa Romanelli de Loufoque, quienes conversarán sobre los procesos de producción lenta desde sus experiencias en el mercado nacional e internacional. Esta ponencia estará moderada por Mima Cortez, coordinadora general de Fashion Revolution Venezuela.

Estilos e identidades en la movida local: Isabel Vargas, Eileyn Ugueto y Patricia Vielma discutirán sobre la búsqueda de la propia identidad a través del estilo personal como una forma de expresión, y estará moderada por Flordimar Pérez, CEO de SinCrónica Vintage.

La sostenibilidad: desde la experiencia hasta la creación: Monik Boulé de Proyectos MAF/Sr. Hoja, Mercedes Nouel de Circular Fashion Club y Aldrin Bacadare de BACADARE, hablarán del proceso creativo para diseñar de manera sostenible y comunicar este valor a sus audiencias. Esta ponencia estará moderada por Victory Torres, directorx de Esbaratao.

Romper la norma: Moi Salazar, Bric de The Model Issue y Leslie Álvarez de Duk For You contarán sus experiencias creando fuera de los parámetros establecidos tradicionalmente, visibilizando la diversidad a través de prendas, diseños y editoriales, y serán moderadas por Dina X, artista y modelo independiente.

Como parte del evento habrá un bazar con las marcas comprometidas con la producción lenta, el reúso creativo y el aprovechamiento consciente de recursos naturales. En este espacio se encontrará SinCrónica Vintage, Loufoque, Kairos Wear, DUK For You, Ikära Handmade, BACADARE y Akeleco.

Finalizada las conferencias, el selector vintage Discrónica pondrá el ambiente musical para un espacio de networking y festejo con habrá alimentos y bebidas por parte de La Casa Disiente.

Nuevas miradas de la moda en Venezuela será posible por el apoyo de Proyectos MAF/Sr. Hoja, Saha, SinCrónica Vintage e Ikära Handmade.

Vale comentar que Esbaratao es una organización que promueve prácticas de moda consciente mediante eventos, talleres y asesorías personalizadas y se apoyan en su plataforma para visibilizar marcas, emprendimientos y organizaciones, así como generamos espacios de debate y reflexión. Para detalles ver @esbaratao.ve

