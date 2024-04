Inter, è il trionfo più bello: batte il Milan 2-1 e conquista il 20° scudetto. In città scoppia la festa

MADRID. – Neppure il più ottimista dei tifosi interisti avrebbe potuto sperarlo: l’Inter ha conquistato ieri sera il suo 20° scudetto (la tanto agognata “seconda stella”) e la matematica è arrivata nel derby, grazie alla vittoria per 1-2 sul Milan, ciliegina sulla torta di una stagione trionfale e da incorniciare. Non era mai successo che un derby valesse il titolo. E la notte di Milano si è tinta così di nerazzurro, con i festeggiamenti che stanno continuando anche in queste ore.

La partita: Acerbi e Thuram affossano il Milan

La partita di ieri sera in un Meazza gremitissimo, non ha avuto storia, nonostante il Milan abbia provato a riaprirla nel finale. Troppo evidente la differenza di entusiasmo e di motivazioni tra le due squadre. L’Inter aggredisce subito la partita, andando ben presto in vantaggio con Acerbi e costruendo azioni importanti per il raddoppio. Il Milan, con il morale sotto ai tacchi, reduce dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma, sembra stordito. Tanto che in apertura di ripresa è Thuram a dare il via in anticipo alla festa scudetto: raddoppio che sa di condanna per un Diavolo ormai out.

Come spesso accade però, la squadra che vede vicino il trionfo si deconcentra, concedendosi qualche pausa di troppo. E allora i rossoneri provano a riaprirla, con le ultime energie nervose che gli rimangono: il gol della (vana) speranza è di Tomori, a dieci minuti dalla fine. Il finale, come da copione forse un po’ troppo scontato, è da far west, con le espulsioni, una dietro l’altra, dei milanisti Theo Hernandez e Calabria e dell’interista Dumfries. Ma è troppo tardi per cambiare la storia. Finisce 1-2 e l’Inter è Campione d’Italia. A casa del Milan.

Al fischio finale esplode la festa: fuochi d’artificio in Piazza Duomo

In tutta la città, al fischio finale, è esplosa la festa nerazzurra: per le strade impazzava la festa, cori nei pub e tifosi che si sono radunati nonostante il maltempo. Il culmine in Piazza del Duomo, con i fuochi d’artificio che puntavano in alto, illuminando Milano dei colori dell’Inter. Anche la curva dei tifosi nerazzurri, così come promesso, ha iniziato a sfilare, partendo da Largo Cairoli e dirigendosi verso la piazza simbolo della città, con i caroselli di macchine che, sfidando la pioggia, si muovevano a zig zag verso il centro. Le strade (ed era già quasi mezzanotte) affollate come all’ora di punta, in un clima generale di festa e di tripudio.

I giocatori in piazza: Dimarco, Lautaro e Barella salutano i tifosi

Intanto, anche la festa dei giocatori, poteva avere inizio in un hotel poco distante da San Siro. Il pullman con a bordo la squadra e lo staff poco prima dell’una di notte, era arrivato nella struttura dove era prevista una cena e un brindisi. Poi, alle 2.30 di notte, ecco il milanese Dimarco, il capitano Lautaro e uno scatenato Nicolò Barella affacciarsi all’ingresso di Galleria Vittorio Emanuele II per salutare i tifosi dall’alto. Ed è scoppiato il delirio. Dimarco non stava più nella pelle: si è presentato sulla balconata con una t-shirt celebrativa della seconda stella. Il capitano Lautaro, invece, ha iniziato a sventolare fiero una bandiera della sua Argentina. E la festa continua oggi, in attesa di sapere con esattezza quando partirà il pullman scoperto della squadra, che colorerà ancora una volta di nerazzurro le vie di Milano.