Calcio venezuelano: completata la lista degli invitati alla “Festa degli otto”

CARACAS. – Cala il sipario della fase regolare del Torneo Apertura della Liga Futve. La lotta per accomodarsi su una delle otto poltrone é stata cosí serrata che per conoscere le protagoniste é stato necessario attendere il triplice fischio del posticipo dell’Olímpico tra UCV e Puerto Cabello.

A sopresa tra le escluse della”festa degli otto” non ci saranno Caracas e Deportivo Táchira: i capitolini avevano visto infrangersi i sogni di gloria la scorsa settimana , mentre i “gialloneri” sono stati estromessi dopo il ko 1 – 0 con il Deportivo La Guaira ed il pari tra “universitarios” e “porteños”.

Questa la lista completa degli invitati al G8 del Torneo Apertura della Liga Futve: UCV, Angostura, Inter de Barinas, Portuguesa, Carabobo, Metropolitanos, Puerto Cabello e Deportivo La Guaira. Le prime due della classe avevano ottenuto il loro tagliando d’ingresso alla seguente fase nelle scorse settimane, tutte le altre hanno dovuto attendere all’ultima giornata.

Nello stadio Agustín Tovar, l’Inter de Barinas ha superato per 1 – 0 il Monagas grazie ad una rete segnata da Julio Da Silva (48’). Il risultato é servito alla squadra della “Ciudad Marquesa” per accederé al seguente turno, mentre i “Guerreros del Guarapice” dovevano vincere o pareggiare per qualificarsi.

Al Deportivo La Guaira é bastato un gol di Edder Farías (32’) su calcio di rigore non solo per battere il Táchira ma anche per il passaggio del turno.

Con una doppietta di Diego Echeverri (9’ e 49’) il Portuguesa profana la tana dello Zamora. Il “Penta” é entrato tra le migliori otto del torneo.

Il Carabobo ha timbrato il suo biglietto d’ingresso grazie al successo 1 – 0 sul Caracas a causa di un’autorete di Rubert Quijada.

Sul campo dello stadio Olímpico, Metropolitanos ferma la corsa dell’Angostura battendolo per 2 – 0 grazie alle reti di Charles Ortiz (19’) e Ervin Zorrilla (62’). I “violetas” giocheranno la seguente fase.

Pareggio a reti bianche tra UCV e Puerto Cabello, il risultato ha consentito agli “universitari” non solo di chiudere imbattuti la prima fase del torneo, ma anche di guardare tutti dal gradino piú alto. Dal canto suo, ai “porteños” é servito per entrare nel G8.

Ha completato la 13ª giornata: Estudiantes de Mérida – Rayo Zuliano 2 – 1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)