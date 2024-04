Calcio femminile, Campionato Sudamericano: Vinotinto batte Cile e si qualifica per l’esagonale

CARACAS. – Missione compiuta per la Vinotinto nel Campionato Sudamericano Femminile Under 20! Batte 1 – 0 il Cile grazie ad un gol di Mariana Barreto (80’) e vola all’esagonale finale. La gara, andata in scena nello stadio Modelo Alberto Spencer della cittá di Guayaquil, é stata piena di polemiche con molti falli al limite non fischiati dall’arbitro Nadia Fuques (Uruguay).

Grazie a questa vittoria, la nazionale chiude al terzo posto con 6 punti alle spalle di Colombia 12 e Brasile con 9. Nell’ultima giornata, le “neogranadinas” hanno superato per 2 – 1 le vedeoro e hanno chiuso al comando la classifica del girone B.

Nell’esagonale finale, che assegnerá quattro posti per il mondiale, il Venezuela dovrá vedersela con Argentina, Brasile, Colombia, Paraguay e Perú.

Questa seconda fase del torneo prenderá il via martedí con le sfide Paraguay – Venezuela, Colombia – Perú e Argentina – Brasil.

Il tabellino

Venezuela – Cile 1 – 0

Gol: 1-0 (80′) Mariana Barreto.

Venezuela (1): Hillary Azuaje; Rebecca Vega, Nazly Sánchez, Fabiana Vásquez, Cristina Rivas, Floriángel Apóstol; Mariana Barreto, Claudia Pérez, Gabriela González (Andrea Cova 62′), Mariángela Jiménez (Zoraida Blanco 90’+12); Francelis Graterol (Camila Madriz 78′). CT: Pamela Conti.

Chile (0): Bernardita Hernández; Anaís Cifuentes, Monserrat Hernández (Emma González 5′), Catalina Figueroa, Martina Oses (Agustina Heyermann 68′); Karen Fuentes (Paloma Bustamante 59′), Anaís Álvarez, Ámbar Figueroa; Pascal Espejo (Pamela Cabezas 68′), Millaray Cortés e Nicole Carter. CT: Luis Arturo Mena.

Note: Árbitro: Nadia Fuques (Uruguay). Ammonite: Pamela Conti (DT), Rebecca Vega e Mariana Barreto nella nazionale venezuelana e Millaray Cortés e Nicole Carter nella nazionale cilena. Stadio Modelo Alberto Spencer della cittá di Guayaquil (Ecuador).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)