Calcio femminile, Campionato Sudamericano: Vinotinto cade 2-1 con Brasile, ma l’esagonale é ad un passo

CARACAS. – Dal “Campeonato Suramericano femenino Sub 20” arriva la seconda sconfitta per la Vinotinto: 2 – 1 con il Brasile. Nonostante il ko, le venezuelane hanno il destino nelle loro mani per approdare alla seguente fase: basterá non perdere con il Cile.

Sul campo dello stadio Modelo Alberto Spencer della cittá di Guayaquil hanno lasciato il segno per le “verdeoro” Natalia Vendito (33’) e Ana Ferreira (45+ 2). Mentre per la Vinotinto il gol porta la firma di Francelis Graterol (58’).

Con questo risultato e la vittoria 3 – 0 della Colombia sulla Bolivia la situazione del girone B vede al comando le “verdeoro” e le “neogranadinas” con 9 punti giá qualificate all’esagonale finale. Poi ci sono Venezuela e Cile con 3 punti, il fanalino di coda é la Bolivia con 0 punti.

La nazionale tornerá in campo domani, alle 17:00, quando se la vedrá con il Cile. Le venezuelane hanno due risultati su tre a favore per approdare alla seguente fase. L’altra sfida, quella tra Colombia e Brasile, si disputerá alle 19:00.

Il Tabellino

Venezuela – Brasile 1 – 2

Reti: Francelis Graterol a los 58 (VEN), Natalia Vendito a los 33 y Ana Ferreira 45+ 2 (BRA).

Venezuela (1): Hilary Azuaje; Rebecca Vega (Alexa Majano, min. 84), Zoraida Blanco, Cristina Rivas, Nazly Sánchez, Floriángel Apóstol; Gabriela González (Shakiana Dagher, min. 46), Mariana Barreto (Camila Madriz, min. 80); Andrea Cova, Karelis Alvarado (Verónica Da Silva, min. 57) y Francelis Graterol. DT: Pamela Conti.

Brasil (2): Mariana Ribeiro, María Lemos, María Cordeiro, Milena Ferreira, Natalia Vendito (Pyetra Peppe, min. 68), Ana Luiza Hansen (Gisele Silva, min. 46), Ana Flavia Ferreira, Rebeca Costa, Leticia Oliveira (Ana Clara Pereira, min. 46), Vitoria Amaral y Ana Chaves (Giovana Canali, min. 85). DT: Rosana Dos Santos.

Note; ammonite: Gabriela González, min. 44 y Rebecca Vega, min.45 +1 (VEN); Leticia Oliveira, min. 19 (BRA). Árbitra: Roberta Echeverría (ARG).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)