Ucraina, G7: “La Russia paghi tutti i danni”

MADRID. – “Noi, i Ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d’America, e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea, condanniamo fermamente la guerra di aggressione in corso da parte della Russia contro l’Ucraina. Riaffermiamo la nostra ferma determinazione a sostenere l’Ucraina democratica mentre difende la sua libertà, sovranità, indipendenza e integrità territoriale, all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale. Rendiamo omaggio al coraggio e alla resilienza del popolo ucraino, che lotta per la propria libertà e il futuro democratico”.

Così comincia la dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del G7 riuniti a Capri. “Dieci anni dopo l’occupazione illegale della Crimea da parte della Russia e l’istituzione di regimi per procura non riconosciuti in alcune parti del Donbass e nel terzo anno della sua invasione su vasta scala dell’Ucraina – si legge ancora nel documento -, chiediamo che la Federazione Russa ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le delle sue forze e attrezzature militari dal territorio internazionalmente riconosciuto dell’Ucraina. La Russia può porre fine a questa guerra oggi”.

I rappresentanti delle diplomazie del G7 chiedono inoltre “a tutti i paesi di rispettare il diritto internazionale e di non convalidare o condonare in alcun modo i tentativi della Russia di acquisire territori con la forza, in violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite. Non riconosceremo mai la legittimità dei cosiddetti ‘referendum’ o ‘elezioni’, passate o future, tenute dalla Russia nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina, né i loro risultati. Lo svolgimento illegale delle elezioni presidenziali russe nei territori sovrani dell’Ucraina costituisce una vergognosa violazione del diritto internazionale”.

I ministri degli Esteri del G7 sottolineano inoltre l’impegno “a sostenere il diritto all’autodifesa dell’Ucraina”. “Stiamo intensificando la nostra assistenza in materia di difesa e sicurezza all’Ucraina – si specifica ancora nel documento – e stiamo aumentando le nostre capacità di produzione e consegna per assistere il Paese. Sosteniamo inoltre gli sforzi volti ad aiutare l’Ucraina a costruire una futura forza capace di autodifesa e deterrenza contro ogni aggressione.

Esprimiamo la nostra determinazione in particolare a rafforzare le capacità di difesa aerea dell’Ucraina per salvare vite umane e proteggere le infrastrutture critiche. Lavoreremo anche con i partner a questo scopo. In questo contesto apprezziamo l’iniziativa di azione immediata per la difesa aerea (IAAD) proposta dalla Germania. Insieme ai partner internazionali, siamo determinati a continuare a fornire sostegno militare, finanziario, politico, umanitario, economico e allo sviluppo all’Ucraina e al suo popolo.

Accogliamo con favore l’adozione da parte dell’UE dello strumento per l’Ucraina di 50 miliardi di euro, il “Fondo di assistenza all’Ucraina” dell’UE di 5 miliardi di euro. Accogliamo inoltre con favore il sostegno aggiuntivo approvato dai paesi del G7, nonché la rapida fornitura di sostegno al bilancio nel primo trimestre del 2024 da parte di Canada e Giappone. Sollecitiamo l’approvazione di un ulteriore sostegno da parte di altri partner internazionali”.

Dopo aver ribadito l’impegno comune per favorire la ricostruzione del paese aggredito, i ministri degli Esteri del G7 affermano inoltre che “la Russia deve pagare per i danni e la devastazione che sta causando. Condanniamo i recenti attacchi missilistici e di droni della Russia contro le infrastrutture energetiche e le città dell’Ucraina. Siamo determinati a garantire la piena responsabilità e sosteniamo l’Ucraina nell’ottenere un risarcimento per le perdite, le lesioni e i danni derivanti dall’aggressione della Russia.

Accogliamo con favore il lancio del Registro dei danni causati dall’aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina. I beni sovrani della Russia nelle nostre giurisdizioni rimarranno immobilizzati finché la Russia non cesserà la sua aggressione e non pagherà i danni che ha causato. Accogliamo con favore l’adozione da parte dell’UE degli atti giuridici riguardanti le entrate straordinarie detenute da soggetti privati derivanti direttamente dai beni sovrani immobilizzati della Russia, anche al fine di esplorare modi per massimizzare il beneficio per l’Ucraina che può essere ottenuto da tali entrate”.

I capi delle diplomazie dei Paesi del G7 accolgono inoltre con favore “la decisione del Consiglio europeo del dicembre 2023 di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea” e condannano “l’irresponsabile retorica nucleare della Russia e il suo atteggiamento di intimidazione strategica, compreso l’annunciato dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia”.

“Riaffermiamo che qualsiasi utilizzo di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia avrebbe gravi conseguenze. In questo contesto, le minacce da parte della Russia sull’uso di armi nucleari, per non parlare di qualsiasi uso di armi nucleari da parte della Russia, nel contesto della sua guerra di aggressione contro l’Ucraina sono inammissibili. Condanniamo il sequestro, il continuo controllo e la militarizzazione da parte della Russia della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, che pone gravi rischi per la sicurezza nucleare, con implicazioni per la più ampia comunità internazionale”.

Resta inoltre incrollabile l’impegno del G7 nell’“attuare e far rispettare pienamente le nostre sanzioni contro la Russia e ad adottare nuove misure, se necessario. Continueremo a contrastare, in stretta collaborazione con i paesi terzi, qualsiasi tentativo di eludere ed eludere le nostre sanzioni e restrizioni all’esportazione. Chiediamo alle istituzioni finanziarie di astenersi dal sostenere la base industriale della difesa russa e adotteremo misure adeguate, coerenti con i nostri sistemi legali, per interrompere e scoraggiare questo comportamento.

Imporremo ulteriori sanzioni alle aziende e agli individui di paesi terzi che aiutano la Russia ad acquisire strumenti e altre attrezzature che aiutano la produzione di armi russe o lo sviluppo militare-industriale. Continueremo a esercitare una pressione significativa sulle entrate russe derivanti dall’energia e da altri settori. Chiediamo a tutti i paesi di ridurre le importazioni dalla Russia che sostiene la sua guerra”.

Nel documento che ha concluso il vertice di Capri, i rappresentanti delle diplomazie del G7 puntano inoltre l’indice contro i paesi accusati di appoggiare lo sforzo bellico di Mosca. “In particolare – si legge nel documento – condanniamo le esportazioni della Corea del Nord e l’approvvigionamento da parte della Russia dei missili balistici della Corea del Nord in diretta violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e li invitiamo a cessare immediatamente tali attività”.

Monito anche a Teheran: “Qualsiasi passo da parte dell’Iran volto a trasferire missili balistici e relativa tecnologia alla Russia rappresenterebbe un’escalation sostanziale e materiale, alla quale risponderemmo rapidamente e in modo coordinato, anche con nuove e significative misure contro l’Iran. Chiediamo a tutti i paesi di impedire la fornitura di componenti o altri articoli ai programmi UAV iraniani, che sostengono lo sforzo bellico della Russia”.

Il G7 esprime inoltre “forte preoccupazione per i trasferimenti alla Russia da parte delle imprese della Repubblica popolare cinese di materiali a duplice uso e componenti di armi che la Russia sta utilizzando per promuovere la sua produzione militare. Ciò sta consentendo alla Russia di ricostituire e rivitalizzare la propria base industriale di difesa, ponendo una minaccia sia per l’Ucraina che per la pace e la sicurezza internazionali.

La Cina dovrebbe garantire che questo sostegno cessi, poiché non farà altro che prolungare questa guerra illegale di aggressione in violazione della Carta delle Nazioni Unite e aumentare la minaccia che la Russia rappresenta per i suoi vicini”. I ministri degli Esteri del G7 condannano inoltre la “complicità” “del regime bielorusso nella guerra della Russia contro l’Ucraina” chiedendo il rilascio dei prigionieri politici detenuti da Minsk.

I ministri degli Esteri del Gruppo dei Sette ribadiscono inoltre che “Non può esserci impunità per crimini di guerra come attacchi contro civili e infrastrutture civili critiche, operatori umanitari, deportazione di ucraini, compresi il trasferimento forzato e la deportazione di bambini ucraini, o gravi e serie violazioni dei diritti dei bambini e violenza sessuale legata al conflitto. I responsabili di crimini che preoccupano la comunità internazionale saranno chiamati a risponderne in conformità con il diritto internazionale. Accogliamo con favore le iniziative volte ad affrontare la deportazione illegale dei bambini ucraini da parte della Russia”.

Vengono inoltre “respinti fermamente” i “tentativi infondati delle autorità russe di incolpare l’Ucraina per il tragico attacco terroristico vicino a Mosca del 22 marzo, rivendicato dall’ISIS”. Inoltre, i diplomatici ribadiscono di ritenere il regime di Putin responsabile della morte di Alexei Navalny.