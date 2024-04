Europa League, va alla Roma il derby italiano col Milan. Giallorossi in semifinale. C’è anche l’Atalanta

MADRID. – Va alla Roma il derby italiano di Europa League: nella gara di ritorno dei quarti di finale, i giallorossi di mister De Rossi (fresco di rinnovo contrattuale con i capitolini) hanno sconfitto ancora una volta un deludente Milan per 2-1, dopo essersi imposti anche nel match di andata per 1-0.

Roma in semifinale nella bolgia dell’Olimpico: il Milan si arrende

Il passaggio in semifinale è meritato: la Roma è apparsa anche all’Olimpico squadra più solida e compatta, accompagnata da uno stadio caldo e appassionato che, ancora una volta, ha fatto la differenza. I settantamila dell’Olimpico sono andati presto in ebollizione, grazie ai gol di Mancini e Dybala che, già dopo appena una ventina di minuti, hanno indirizzato il match dalla parte dei giallorossi.

Il Milan non reagiva neppure quando un severo Marciniak espelleva al 30’ il romanista Çelik, autore di un fallo a centrocampo su Leao. I rossoneri continuavano ad attaccare, ma la difesa romanista si chiudeva sempre con ordine. Non succedeva nulla nei sette minuti di recupero (anche questi esagerati) che l’arbitro concedeva nel primo tempo, né nella seconda frazione, ad eccezione del lampo (tardivo) di Gabbia che a cinque minuti dalla fine svettava in area romanista realizzando il più inutile dei gol per il definitivo 2-1.

Rossoneri eliminati ai quarti, in barba agli (incauti) pronostici che li volevano (chissà perché) favoriti per la vittoria dell’Europa League. Le coppe continuano invece ad essere regno della Roma che, dopo aver centrato negli ultimi due anni due finali internazionali (Conference League, vinta, e Europa League) approdano ancora una volta in semifinale, dove affronteranno i temibili tedeschi del Bayer Leverkusen (2 e 9 maggio).

La soddisfazione di De Rossi: “Un orgoglio essere l’allenatore di questi giocatori”

“Per battere il Milan c’era bisogno della perfezione – ha dichiarato il mister della Roma – sono fortissimi e hanno fatto ottime partite. Serviva grande cuore, in dieci c’era da fare una gara intelligente, di corsa e conoscenza tattica. Un orgoglio essere allenatore di questi giocatori, non era facile. Anche il Real si difende, noi siamo stati bravi quando dovevamo farlo”. Poi, sul rinnovo contrattuale: “Non c’era modo migliore di festeggiare. Avevo un po’ paura che questa bella notizia rovinasse il resto della giornata perché dovevamo pensare solo a quello. Siamo stati invece premiati da una partita eccezionale”.

L’amarezza di Pioli: “Non siamo stati all’altezza”

Di ben altro umore Stefano Pioli. L’allenatore del Milan è sempre più in bilico nella sua avventura in rossonero: “La Roma ha meritato – ha dichiarato nel post partita – ha messo in campo più qualità di noi. Nel secondo tempo avremmo dovuto segnare subito, ma non ci siamo riusciti. Non siamo stati all’altezza. Pensavo che potessimo giocare meglio e vincere, non sono soddisfatto”. Ora per il Milan ecco l’impegno di lunedì in campionato contro l’Inter, in un derby che, in caso di sconfitta, potrebbe regalare lo scudetto ai dirimpettai cittadini. Un motivo in più, stavolta, per scendere in campo concentrati.

E’ trionfo per le italiane: anche Atalanta e Fiorentina in semifinale

Anche l’Atalanta raggiunge la Roma in semifinale di Europa League: i bergamaschi hanno limitato al massimo, ieri sera a Bergamo, il passivo contro il Liverpool, uscendo sconfitti per 0-1 ma passando il turno in virtù dell’eccezionale 3-0 ottenuto all’andata ad Anfield. Ora per la truppa di Gasperini c’è il Marsiglia (2 e 9 maggio). Tutto ok anche per la Fiorentina in Conference League, che dopo i supplementari ha sconfitto 2-0 il Viktoria Plzen (Nico Gonzalez e Biraghi) ed ora giocherà contro il Club Brugge (2 e 9 maggio).