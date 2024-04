70% de mexicanos tiene una opinión positiva de los migrantes

CARACAS – Siete de cada 10 mexicanos tienen una opinión favorable sobre las personas migrantes, a pesar del aumento del flujo de extranjeros en su país, reveló un estudio de la Universidad del Valle de México (UVM).

El estudio ‘Perspectivas sobre las personas migrantes, su trayectoria y estancia en el territorio mexicano’, realizado por el Centro de Opinión Pública (COP) de la UVM, también mostró que el 85 % de los encuestados opinó que la migración debe permitirse.

Esto, siempre y cuando, aseguraron los consultados, se cumplan los permisos legales que establecen las autoridades de cada país.

En tanto, el 13 % opinó que la migración debe permitirse sin importar si se cumplen o no dichos permisos y solo 2 % consideró que no debe permitirse.

“Para 7 de cada 10, la opinión que tienen sobre las personas migrantes tiende a ser positiva mientras que para 3 de cada 10 tiende a ser negativa (apuntó la encuesta divulgada este miércoles por la institución privada.

El estudio precisó que esta cambia dependiendo de las entidades, como en Tabasco y Chiapas, donde el flujo de migrantes es muy intenso y el 82 % tiene opiniones más positivas.

En contraste, en aquellas en donde este flujo es medianamente intenso, como Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, el porcentaje que cae hasta el 70 %.

Aunque la mayoría de la población mexicana no le disgusta que los migrantes transiten por el país o que decidan quedarse, un 26% no les desagrada si cruzan el territorio pero no les gusta que decidan quedarse en México.

A un 16% le molesta todo: que se queden o que pasen hacia Estados Unidos.

Los encuestados dijeron sentirse más cómodos compartiendo con personas migrantes son como compañeros de trabajo o escuela (82 %), empleado o subordinado (77 %) y vecino (75 %); mientras que en los que sentirían menos cómodos son como inquilinos (62 %) o jefes (63 %).

Según la encuesta, el 27% de los consultados consideran que con su trabajo las personas migrantes mejoran la economía y el 35% opina que los migrantes que están en México le gusta trabajar. Sólo un 28% opina que los migrantes le quitan oportunidades laborales a los connacionales.

Por nacionalidades, las personas migrantes provenientes de Guatemala (72 %), El Salvador (70 %), Honduras (70 %), países de África (69 %) y Nicaragua (69 %) son las que reciben las valoraciones más negativas (muy negativo y negativo), seguido de Venezuela (69 %), Haití (67 %), Colombia (67 %), República Dominicana (66 %) y Ecuador (66 %).

En contraste, los países con valoraciones menos negativas son Canadá (55%), Estados Unidos (57%), Cuba (64%) y Argentina (65%).

Redacción Caracas