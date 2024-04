Bernini: “No violenze e boicottaggi nelle università, scienza linguaggio di pace”

MADRID. – Quelle avvenute l’altro giorno all’Università La Sapienza di Roma, o ancora prima alla Federico II di Napoli, “non sono proteste o contestazioni, ma violenze, reati”. Anna Maria Bernini, ministra per l’Università e la Ricerca, condanna gli incidenti verificatisi nei giorni scorsi in alcune università italiane, in particolare quelle legate alle proteste per il bando Maeci per l’accordo con il ministero israeliano dell’Innovazione, Scienza e Tecnologia, per finanziare progetti di ricerca tra i due paesi in vari ambiti scientifici, accusato dagli studenti di essere ‘dual use’, ovvero destinato allo sviluppo di tecnologie utilizzabili anche in ambito militare.

“Io considero le contestazioni all’università un arricchimento, un allargamento della visione, purché all’ascolto corrisponda l’ascolto. Dal 7 ottobre in poi questo non accade” spiega Bernini, in audizione presso la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. E Parlando del bando Maeci aggiunge: “alle persone che protestano, se mi ascoltassero, direi che se dovessimo applicare in maniera manichea il dual use rimarremo isolati, e dovremmo per prima cosa staccare internet perché nasce in ambito militare, o non usare il gas perché usato anche come arma”.

Bernini assicura che “noi vogliamo mantenere la situazione di dibattito e dialogo all’intervento delle università, perché crediamo nella contestazione pacifica”: per questo “ho chiesto al ministro Piantedosi di convocare un comitato ordine e sicurezza dedicato alle proteste, che ho chiesto di estendere ai rettori, che sono colori coinvolti in prima linea per rappresentare lo stato dell’arte”. Però, aggiunge, “voglio essere chiara, i disordini della Sapienza dei giorni scorsi, o alla Federico II, non li classifico come libera manifestazione di un pensiero critico, sono violenze”.

Le richieste di boicottaggio

Violenze intollerabile, come le richieste di boicottaggio verso le università israeliane, perché “per me il boicottaggio non può esistere, non è compatibile con l’idea di condivisione, accoglienza e inclusività della scienza e della ricerca”. La ministra ricorda per esempio “l’accordo che abbiamo fatto che le università iraniane su medicina e biotecnologie, temi sfidanti che hanno l’obiettivo di consentirci una vita più lunga e migliore, e che abbiamo affrontato anche con Israele.

La diplomazia scientifica è stata un percorso di pace, di qualificazione delle competenze, di condivisione, di modo di vedere il futuro con la capacità di fare cose insieme a prescindere dai colori politici”. Perché, ribadisce, “la scienza non ha colore politico”.