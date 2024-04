Generali: Nuova struttura organizzativa, focus su assicurazioni e AM

MILANO. – Il cda di Generali, su proposta del Group Ceo Philippe Donnet, ha approvato oggi una nuova struttura organizzativa “che riflette le attività principali del Gruppo”.

A partire dal primo giugno 2024, informa un comunicati, il Gruppo Generali “opererà come un gruppo finanziario diversificato focalizzato sui due core business: assicurazione e asset management”.

“Il cambiamento organizzativo – spiega il comunicato – è finalizzato ad accelerare ulteriormente la crescita del Gruppo, a rispondere in maniera ancora più efficace alle priorità delle attività assicurative e di asset management, ed è pienamente in linea con il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth'”. Questa trasformazione “costituisce una solida base a sostegno delle ambizioni del Gruppo e del suo processo di innovazione, consentendogli di cogliere future opportunità e preparandolo per il prossimo ciclo strategico”.

(Bos /askanews)