Presidente de Ecuador fue convocado por la Justicia por irrupción en Embajada de México

CARACAS – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, deberá presentar un informe ante la Justicia de su país sobre la irrupción policial en la Embajada de México en Quito, con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en el lugar.

El tribunal ha solicitado que Noboa, junto con otros funcionarios involucrados, rinda cuentas del polémico hecho que ha recibido una amplia condena de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Estado Unidos, por considerarlo violatorio del principio de inviolabilidad de las misiones diplomáticas.

El informe fue solicitado en el marco de la tramitación de un ‘habeas corpus’, presentado ante la Corte Nacional de Justicia por Francisco Hidalgo, expresidente nacional del movimiento Revolución Ciudadana, al cual pertenece Glas.

Hidalgo alegó que la captura del exfuncionario fue ilegal, por tratarse de una violación al derecho nacional e internacional al irrumpir en la sede diplomática, “El secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas, no solo es ilegítimo, sino que por efecto del derecho al asilo; que ya se le fue concedido; el Estado ecuatoriano perdió jurisdicción sobre nuestro compañero. Por lo que lo accionado es absolutamente ilegal”, sostuvo.

La audiencia para resolver este recurso está programada para el jueves 11 de abril y estará a cargo de los jueces nacionales Pablo Loayza, Luis Adrián Rojas y Carlos Pazos

Noboa ha justificado la acción policial argumentando su deber de “cumplir con los dictámenes de la Justicia”, sosteniendo que no podían permitir el asilo a “delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves.

Glas, dos veces condenado por presuntos hechos de corrupción, se encuentra en huelga de hambre en una prisión de Guayaquil para protestar por su arresto, informó su abogada Sonia Vera en un mensaje en su perfil de X este miércoles.

“Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”, ha publicado Vera, junto con un vídeo de Glas.

