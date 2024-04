Rai Italia, 11 aprile: a Casa Italia l’arte del riciclo dell’usato intelligente ed ecosostenibile

Numeri e le curiosità sul mercato dell’usato, un mercato che negli ultimi tempi è stato protagonista di un boom straordinario. Vestiti, oggetti e molto altro che dal ‘mercatino rionale’ sono approdati a specifiche App. Un tempo un vestito veniva davvero buttato, oggi può essere rivenduto, può rivivere indossato da un’altra persona. Incrementando il commercio e preservando l’ambiente. A ‘Casa Italia’, su Rai Italia, Raiplay e Rai2 in terza serata, Roberta Ammendola dialogherà con Barbara Molinario, giornalista, direttrice di Fashion News Magazine e Segretario Generale Consumerismo. Con Giovanna Botteri, corrispondente della Rai da Parigi, si farà una ‘istantanea’ sul mercato del ‘second hand’ dalla Capitale della moda.

E il riciclo in Italia è fatto anche di piccole ma efficientissime realtà e, collegata dal Veneto, per raccontare la sua start up che dà nuova vita a vecchi tessuti ci sarà Giulia De Rossi. Dalla vendita dell’usato alle aste on line, il passo è breve. Cambiano però gli interlocutori. Con Roberta Ammendola, per approfondire il tema ci saranno Americo Mancini, caporedattore dell’economia del Gr, Lorenzo Forti, esperto di design di Catawiki e Cristino De Lorenzo, direttore Christie’s Italia.

Sarà la musica a chiudere la puntata di Casa Italia, quella di Matteo Paolillo, attore e autore della sigla di ‘Mare Fuori’. Sarà Maria Cristina Zoppa a dialogare con lui.

