Campioni e UEFA a Villa Almone per la presentazione di EURO 2024

ROMA. – Un team stellato ha presentato oggi nella residenza dell’Ambasciatore tedesco in Italia, Hans-Dieter Lucas, gli Europei 2024. Tra gli ospiti vip Michele Uva, Direttore per la sostenibilità sociale e ambientale dell`UEFA, i campioni Miroslav Klose, Simone Perrotta e Damiano Tommasi (attuale sindaco di Verona, ndr), Julian Roessler, manager per gli affari pubblici presso la EURO 2024 GmbH, nonché l’ex giocatrice della Nazionale tedesca femminile e giornalista Valentina Maceri che ha moderato l’evento.

Con il motto della campagna del Governo federale “Heimspiel fuer Europa – L’Europa gioca in casa” e lo slogan del torneo “Uniti dal calcio. Uniti nel cuore dell’Europa”, UEFA EURO 2024 vuole essere una grande festa del calcio e non solo: allo stesso tempo mira a stabilire nuovi standard di sostenibilità per i grandi eventi sportivi – dal punto di vista sociale, ecologico ed economico.

“Vogliamo che questi Europei diventino l’evento sportivo più sostenibile della storia”, ha sottolineato l’Ambasciatore Lucas.

“Naturalmente è lo sport al centro del Campionato. Ma noi non vogliamo dimenticare il contesto in cui si svolgono questi Europei. In Europa è ritornata la guerra. Quindi questo Campionato dovrà anche mettere chiaramente in evidenza ciò che conta per le nostre società e per lo stesso calcio in Europa: rispetto reciproco, concorrenza pacifica e leale, diversità e libertà”, ha aggiunto.

Il Campionato europeo di calcio maschile si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Dieci gli stadi che ospiteranno le 51 partite di EURO 2024 in altrettante città: Berlino, Amburgo, Lipsia, Colonia, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stoccarda, Francoforte e Monaco. Questa 17esima edizione di UEFA EURO è la prima in Germania dopo la Riunificazione.

Per la prima volta dal 1988, le 24 squadre partecipanti si sfideranno in Germania. La partita inaugurale sarà Germania-Scozia il 14 giugno a Monaco. La finale si giocherà a Berlino il 14 luglio.

Tante le misure adottate per far di EURO 2024 un sinonimo di sostenibilità. Non sono stati costruiti nuovi stadi, le emissioni di CO2 sono state compensate e i biglietti del treno sono stati offerti a prezzi scontati per i tifosi in viaggio, per non parlare dei 7 milioni di euro stanziati per compensare le tonnellate di CO2 inevitabili in un fondo per il clima creato appositamente.

Particolare attenzione è rivolta anche alla ristorazione: in tutti gli stadi vi sarà una vasta offerta per vegetariani e vegani e per le bevande vi saranno contenitori riutilizzabili. In generale in questi Europei vige la regola delle 4 R: Riduci, Riusa, Ricicla e Recupera.

Durante tutto il Campionato saranno adottate misure per la riduzione e la misurazione delle emissioni di CO2 e con lo slogan “United by Football – Together for Nature” la UEFA ha istituito un fondo per progetti per la difesa del clima in nome della sostenibilità, uno degli obiettivi centrali nella preparazione e realizzazione di Germania 2024, cosicché per ogni tonnellata di CO2 prodotta durante EURO 2024 verrà versato nel fondo un contributo di 25 euro. Sono stimati attualmente circa 7 milioni.

UEFA EURO 2024 sarà una manifestazione particolarmente attenta anche agli aspetti sociali. Sono previsti sistemi di controllo e aiuto per manifestazioni di odio sui social, di sostegno e supporto in caso di violazioni dei diritti umani. Inoltre sono state previste più misure possibili per l’abbattimento delle barriere architettoniche e saranno diffuse telecronache audio descrittive delle partite.

