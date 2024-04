Ucraina, Zelensky: “Scholz ci dia Taurus e non tema atomiche Putin”

MADRID. – Come accade ormai quasi quotidianamente, il presidente ucraino Voldymyr Zelensky è tornato ad appellarsi agli alleati occidentali per un’immediata e consistente fornitura di armi. Questa volta Zelensky ha affidato il suo messaggio al quotidiano tedesco Bild, specificando che l’esigenza principale, nella fase attuale del conflitto, non sono tanto i carri armati o i missili, quanto i sistemi di difesa aerea, indispensabili per proteggere le città dagli attacchi di droni e missili russi.

Nella stessa intervista il presidente ucraino si dice orgoglioso dei successi militari ottenuti dai droni ucraini contro la Russia, un mezzo che comunque, ha sottolineato, da solo non basta a rendere favorevoli a Kiev le sorti del conflitto. “I nostri partner dispongono di alcune armi di cui oggi abbiamo bisogno per sopravvivere”, dichiara il presidente, riferendosi tanto ai missili a lungo raggio Taurus tedeschi, che agli ATACMS e agli F-16 americani.

Zelensky sembra inoltre “dare uno schiaffo” ad Olaf Scholz argomentando che il rifiuto del cancelliere di fornire all’Ucraina i missili da crociera Taurus sarebbe dovuto sia alla paura di indebolire la Germania sia al timore dell’arsenale nucleare russo.

Zelensky si dice consapevole del fatto che, non essendo una potenza nucleare, i Taurus rappresentino le armi più potenti dell’arsenale tedesco. Nonostante ciò, a detta del presidente ucraino, Scholz si troverebbe in contraddizione in quanto né i missili ATACMS, né i Taurus, né gli F-16 “sarebbero realmente utili in caso di guerra atomica”.

Intanto, l’Ucraina e la Gran Bretagna hanno firmato un accordo quadro per cooperare nel settore della difesa e della produzione di armi. Un’intesa in tal senso è stata firmata durante una conferenza dell’industria militare a Kiev alla quale hanno partecipato circa 30 aziende britanniche della difesa, intervenute per discutere potenziali joint venture con produttori ucraini di armi e difesa.

Sempre oggi dai paesi nordici e baltici, per bocca del ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom, è giunta una nuova richiesta alla Nato affinché l’Alleanza aumenti il suo supporto materiale all’Ucraina. “Sosteniamo un ruolo maggiore della Nato nel fornire assistenza in materia di sicurezza all’Ucraina e nel coordinare il supporto e le attrezzature militari” ha detto Billstrom, sottolineando la necessità di sostenere l’ingresso di Kiev nell’Ue.