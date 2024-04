Suviana: 3 vittime, 5 feriti e 4 dispersi. Acqua continua a salire

MADRID. – ”Nonostante negli anni siano stati diversi gli aggiornamenti al sistema normativo, anche oggi ci troviamo a dover commemorare dei morti – ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa, parlando all’assemblea di Palazzo Madama all’inizio della seduta pomeridiana – Più sicurezza è un impegno difficile, ma impegno impossibile. Occorre però la volontà di tutti. Nessuno escluso. Dalle istituzioni centrali a quelle locali, dalle imprese ai lavoratori, passando infine per le figure preposte al controllo della sicurezza”, ha detto esprimendo “il cordoglio personale e quello del Senato della Repubblica, alle famiglie delle vittime e gli auguri di pronta guarigione agli operai rimasti feriti. La nostra sincera vicinanza va infine ai familiari dei dispersi, la loro speranza è anche la nostra. Il loro dolore è anche il nostro”.

Già ieri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era messo in contatto con il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini esprimendo “il suo cordoglio per gli operai deceduti e solidarietà ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime, auspicando che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente”.

Le salme dei tre lavoratori morti sono al momento sotto sequestro per decisione dell’Autorità giudiziaria, in vista degli accertamenti. Uno dei feriti si trova in prognosi riservata nella rianimazione del centro ustioni di Pisa, mentre un altro, un giovane di 35 anni ricoverato per un problema di inalazione di fumi, è intubato al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, ha fatto sapere il primario Tommaso Tonetti, direttore Terapia Intensiva Polivalente del Policlinico. Due dei feriti sono invece stati portati all’ospedale al Bufalini di Cesena: un venticinquenne in condizioni stabili, ora dimesso, e un 42enne in condizioni più gravi, con ustioni su quasi il 20% del corpo, ha detto ai giornalisti Marisa Bagnoli, responsabile della direzione medica dell’ospedale Bufalini di Cesena.