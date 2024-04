Esplode centrale elettrica nel bolognese 4 morti, 3 dispersi e 5 feriti

MADRID – Sono quattro le vittime accertate nella strage sul lavoro del bacino di Suviana, mentre ancora sono tre le persone disperse. Feriti, invece, cinque operai. Questo è il bilancio della Prefettura di Bologna. I cinque feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Parma, Cesena, Forlì e Pisa.

Il Quirinale ha reso noto che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conversato con il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che lo ha aggiornato sulla tragedia. Nel corso della telefonata, il Presidente Mattarella ha espresso “il suo cordoglio per gli operai deceduti e solidarietà ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime, auspicando che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’incidente”.

12 gli operai coinvolti nell’esplosione; quasi tutti appartengono a “ditte esterne” alla società. Lo sciopero di quattro ore, proclamato per giovedì da Cgil e Uil, diventa di otto in tutti i settori pubblici e privati dell’Emilia-Romagna

Sui social la presidente del Consiglio ha espresso la vicinanza del “governo Governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti”. E ha ringraziato i Vigili del Fuoco, “prontamente intervenuti”, i soccorritori e “quanti stanno lavorando in queste ore nella ricerca dei dispersi”.

Dal canto suo, la segretaria del Pd, Elly Schlein ha espresso “apprensione e forte preoccupazione” per le notizie che giungono dalla centrale di Suviana.

“Tutta la comunità del Pd – ha dichiarato – si stringe al dolore dei familiari delle vittime dell’esplosione, all’apprensione per le persone rimaste ferite e per quelle che ancora risultano disperse. La nostra gratitudine va ai soccorritori impegnati in questa grave e drammatica circostanza”.

Stando ad una prima ricostruzione dell’incidente, sarebbe esplosa una turbina della centrale elettrica all’ottavo piano ribassato, mentre al nono piano si è registrata un’inondazione dovuta a un tubo di raffreddamento della turbina che ha allagato il locale per parecchi metri. Sono attese squadre specialistiche di recupero. Queste affiancheranno le 12 squadre dei vigili del fuoco che lavorano per arrivare ai vani invasi dall’acqua.

Il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Francesco Notaro, spera ancora di trovare qualcuno in vita tra i dispersi.

Redazione Madrid / con informazioni di Askanews