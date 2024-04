Giorgetti: “Crescita al ribasso, impatto ‘devastante’ superbonus, ma bene inflazione”

MADRID. – “Le nostre previsioni sulla crescita economica sono viste in ribasso rispetto alla NADEF. Passiamo a una previsione di crescita del Pil dell’1% nel 2024, dell’1.2% nel 2025 e dell’1.1% nel 2026, in diminuzione dello 0.2 % rispetto a quello che abbiamo previsto l’anno scorso in autunno”.

Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi, aggiungendo che “previsioni di tipo macroeconomico e di crescita sono assai complicate da fare in un quadro geopolitico complicato”. In generale, “il quadro tendenziale è aggiornato rispetto a nuove previsioni politiche economiche e all’impatto devastante del Superbonus, che fa sì che – ha proseguito il ministro parlando del debito – a parte il consolidato indebitamento netto del 7.2 nel 2023, le previsioni per il 2024 ci dicono 4.3%, 3.7% per il 2025, 3% nel 2026 e 2.2% nel 2027.

L’andamento del debito è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del pagamento dei crediti fiscali del Superbonus nei prossimi anni. Questa enorme massa di 219 mld di crediti edilizi scenderà come compensazione; quindi, come minori versamenti nei prossimi anni e diventeranno a tutti gli effetti debito pubblico anche ai fini contabili”, ha ribadito.

Ancora a proposito del Superbonus, “ora abbiamo i numeri definitivi, ma quello che non cessa è l’operazione di verifica e di controllo della bontà crediti del superbonus, che ha già portato ad oggi a circa 16 mld di crediti annullati o sequestrati”, ha detto il ministro.

Buone notizie arrivano dal fronte dell’inflazione, “ormai a livelli assai bassi – ha dichiarato Giorgetti – inferiori rispetto a quelli medi europei, siamo sotto il 2%: 1.6 per il 2024 e 1.9% nel 2025-26. Quindi per l’Italia siamo a livelli che giustificherebbero decisioni da parte della BCE di allentamento sul fronte dei tassi”.

L’auspicio, ha aggiunto, è che “finalmente ci sia un inizio di riduzione dei tassi d’interesse praticati dalle banche centrali e di mercato in relazione al fatto che l’inflazione, almeno nel nostro paese, sembra essere sotto controllo. Continua ad andare bene anche l’occupazione e quindi prevediamo un tasso di disoccupazione in costante diminuzione in 3 anni”.

Rispetto al prezzo della benzina, “esiste già una disposizione affinata l’anno scorso che, in relazione a modifiche dei prezzi, fa scattare eventualmente l’adeguamento. Se si verificano le circostanze scatterà. Ma il prezzo della benzina non dipende dalle decisioni del governo”.

In generale, “l’economia italiana va vista in un contesto più ampio, che è la situazione di incertezza generale dell’economia globale, afflitta dopo la ventata del Covid anche da conflitti, uno nel cuore dell’Europa e altri in giro per il mondo. Lee preoccupazioni rimangono, ma l’economia italiana si è dimostrata resiliente. Il tessuto delle piccole e medie imprese ha aiutato probabilmente molto in questo. Ci sono segnali che la locomotiva tedesca ha ricominciato a ingranare e anche questa è una buona notizia per l’industria manufatturiera italiana. Bisogna essere ottimisti, ma il quadro generale induce alla prudenza”.

La “priorità numero uno” è la “decontribuzione: quando si farà la legge di bilancio e il programma strutturale a settembre, sicuramente si troveranno le forme per confermarla”, ha detto il ministro. Sull’ipotesi di vendere immobili pubblici, “sono assolutamente favorevole, bisogna trovare quelli che li comprano a un prezzo giusto. Stiamo lavorando in questo senso, ma buona parte del patrimonio pubblico che generava reddito è già stato alienato in altra epoca”. Per un’aggregazione del Monte dei Paschi di Siena, “la scarpetta è pronta, il 2024 credo sia anno buono”, ha dichiarato il ministro dell’Economia rispondendo alle domande dei giornalisti.

Rispetto alla proposta di una proroga del Pnrr a dopo il 2026, “già l’ho portata in Europa, perché da quando è stato approvato il Pnrr è scoppiata una guerra quindi penso sia ragionevole e sarà sicuramente un argomento di dibattito nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Non vorrei che Bruxelles faccia come si fa a Roma che la proroga si fa il giorno prima. La scadenza al 2026 è inderogabile per Gentiloni? – ha aggiunto – Lui fa il Commissario, Lagarde fa il governatore della Bce, io faccio il ministro dell’economia e questo è il mio auspicio. Tra colleghi ministri tutti ci diciamo questo. La Commissione è ferma sul punto. Chissà, magari la nuova Commissione valuterà diversamente. Quello che è chiaro è che dietro al no alla proroga, c’è la volontà di alcuni paesi di evitare di replicare l’esperienza Next Generation EU. C’è un largo fronte di paesi europei che non vuole debito a finanziare progetti come quelli di Next Generation Ue”.