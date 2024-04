Gaza, due ufficiali rimossi per la strage di operatori umanitari

MADRID. – L’esercito israeliano ha ammesso la responsabilità per la strage dei sette operatori umanitari della World Central Kitchen del 2 aprile sollevando dal servizio due alti ufficiali. Secondo Tsahal, gli ufficiali avrebbero “gestito male informazioni critiche” attinenti alla decisione di far scattare l’attacco e “violato le regole di ingaggio” dell’esercito. Quella verificatasi “è stata una tragedia” ha ripetuto ai giornalisti il portavoce dell’esercito, contrammiraglio Daniel Hagari.

“È stato un evento grave di cui siamo responsabili e che non sarebbe dovuto accadere. Faremo in modo che non accada più”. Hagari ha ribadito che le regole dell’esercito israeliano prevedono che gli obiettivi vengano identificati visivamente come “minacce” prima di essere colpiti. L’indagine ha però stabilito che uno degli ufficiali rimossi, un colonnello, avrebbe autorizzato la serie di attacchi mortali di droni sul convoglio dell’organizzazione umanitaria unicamente sulla base della congettura che qualcuno all’interno dei mezzi colpiti fosse armato, ipotesi avanzata da un maggiore – anch’egli sollevato dall’incarico – che aveva visionato un filmato sgranato delle telecamere di un drone.

Questa osservazione si è però rivelata falsa, ha spiegato Hagari. Oltre ai due alti ufficiali rimossi, atri tre ufficiali sono stati puniti in via ufficiale. Da parte sua, in una nota, la WCK afferma che, nonostante l’ammissione di responsabilità dell’esercito israeliano, “Senza un cambiamento sistemico, ci saranno ulteriori errori militari, più scuse e più famiglie in lutto”.

L’organizzazione umanitaria ha comunque definito un “passo avanti” l’azione disciplinare dell’IDF contro i responsabili della tragedia del 2 aprile. “Chiediamo la creazione di una commissione indipendente per indagare sugli omicidi dei nostri colleghi del WCK. L’IDF non può indagare in modo credibile sul proprio fallimento a Gaza” afferma inoltre il World Central Kitchen.