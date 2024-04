Medio Oriente, strage di operatori WCK a Gaza: l’Ong chiede un’indagine

MADRID. – Israele e il primo ministro Benjamin Netanyahu continuano ad essere sotto pressioni internazionali in seguito al raid dell’Idf che lunedì ha portato alla morte di sette volontari del Wrold Central Kitchen (WCK). L’organizzazione benefica ha affermato di aver fatto richiesta al governo israeliano di conservare tutte i documenti, le comunicazioni, registrazioni video e audio dell’attacco al convoglio, per facilitare un’investigazione privata.

“Si è trattato di un attacco militare che ha colpito più volte e ha preso di mira tre veicoli WCK. Tutti e tre i veicoli trasportavano civili; erano contrassegnati come veicoli WCK; e i loro movimenti erano nel pieno rispetto delle autorità israeliane, che erano a conoscenza del loro itinerario, percorso e missione umanitaria. Un’indagine indipendente è l’unico modo per determinare la verità su quanto accaduto, garantire trasparenza e responsabilità per i responsabili e prevenire futuri attacchi contro gli operatori umanitari”, si legge in un comunicato sul sito dell’ong.

L’accaduto ha indignato il presidente americano Joe Biden, il quale ha oggi in programma una telefonata con il primo ministro Israeliano Benjamin Netanyahu. Il colloquio arriva dopo che il numero uno di Washington aveva espresso la sua condanna per la morte dei volontari, affermando che Tel Aviv debba fare di più per tutelare gli operatori umanitari e civili nella Striscia.

Lo stesso invito è stato rivolto dal segretario della Difesa Usa Lloyd Austin al ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. “Il segretario Austin ha espresso la sua indignazione per l’attacco israeliano contro un convoglio di aiuti umanitari della World Central Kitchen che ha ucciso sette operatori, tra cui un cittadino americano”, si legge in una dichiarazione dell’appello tra i due leader della difesa. Secondo quanto afferma il Pentagono, il segretario ha esortato il suo interlocutore a condurre un’indagine “rapida e trasparente”, a condividere pubblicamente le conclusioni e a chiedere conto ai responsabili.

Israele, nel frattempo, ha interrotto il congedo per tutte le unità di combattenti, alla luce delle preoccupazioni di una possibile escalation con l’Iran dopo l’attacco condotto dall’Idf sul consolato di Teheran a Damasco, in Siria. Si legge in una nota dell’esercito israeliano: “In conformità con la valutazione della situazione, è stato deciso che il congedo sarà temporaneamente sospeso per tutte le unità combattenti dell’IDF. L’IDF è in guerra e lo spiegamento delle forze è sotto continua valutazione in base alle esigenze”.