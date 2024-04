Rai Italia, 5 aprile: A Casa Italia un miliardo di persone al voto in India

Luci e ombre, punti di forza e debolezze della tornata elettorale indiana che sarà il tema apripista della puntata di Casa Italia, in onda domani 5 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

L’India, la più grande democrazia al mondo definita ‘incompleta’ dagli analisti, si avvicina alle urne. Il 19 aprile inizieranno le sei settimane dedicate alle elezioni, le più lunghe della storia del Paese dopo l’indipedenza del ‘47, periodo necessario per far arrivare ai seggi quasi un miliardo di elettori, che eleggeranno il nuovo governo. L’attuale leader Narendra Modi, con il suo partito nazionalista, potrebbe entrare nella storia conquistando il terzo mandato da primo ministro, contro l’opposizione definita ‘debole’ guidata da Rahul Gandhi.

Dopo il boom demografico, l’India mette a segno un nuovo colpo con la Borsa che supera quella di Hong Kong diventando il quarto mercato azionario più grande del mondo. Con le carte in regola per giocare un ruolo chiave nello scacchiere internazionale, l’India è diventato un partner strategico per l’Italia cooperando in diversi campi, da quello economico, scientifico al settore tecnologico e culturale. Roberta Ammendola farà il punto con Stefano Polli, Vicedirettore Ansa, Marco Masciaga, corrispondente Sole 24 Ore e con Vincenzo De Luca, ambasciatore d’Italia in India.

Si andrà, poi, a Pagani (SA) per la Festa della Madonna delle Galline. Secondo la leggenda una tavola raffigurante il volto di Maria fu trovata da un gruppo di galline mentre razzolavano, con un messaggio che va ‘dalla terra al cielo’, un vero e proprio riscatto per il territorio. L’evento, religioso e civile, parte con l’apertura del Santuario di Maria Santissima del Carmelo fino alla chiusura dei festeggiamenti che cadrà l’8 aprile, con un concerto gratuito, quest’anno affidato al grande maestro Enzo Avitabile. Buon cibo e tammurriate per una delle manifestazioni tra sacro e profano che attirano ogni anno oltre duecentomila persone. Roberta Ammendola interagirà con Raffaele De Prisco, Sindaco di Pagani

Per la rubrica ‘A Spasso con i Libri’, Sabina Stilo presenterà il nuovo romanzo “Chi dice e chi tace” di Chiara Valerio, scrittrice eclettica del panorama letterario italiano, editor, con un background da matematica, che porta nelle pagine del suo scritto tematiche intime e collettive, partendo da Scauri, la sua città natale, con una storia che si svolge e finisce negli anni Novanta del Novecento.

Il finale di puntata sarà dedicato alla più grande interprete della musica pop italiana, la ‘tigre di Cremona’, Mina. Da ‘Tintarella di luna’ il suo primo brano a raggiungere la vetta delle classifiche al suo ultimo album ‘Mina Fossati’, uscito nel 2019. Nonostante sia lontana dalle scene da molti anni, è un vortice di arte che continua a fare storia.

Questa la programmazione nel mondo:

NEW YORK/TORONTO 5 aprile h 16.45

LOS ANGELES 5 aprile h 13.45

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 5 aprile h 17.45

SYDNEY 5 aprile h 18

PECHINO/PERTH 5 aprile h 15

JOHANNESBURG 5 aprile h 16.30

BERLINO 5 aprile h16.30

LISBONA 5 aprile h 15.30