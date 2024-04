Coppa Italia, va alla Fiorentina l’andata della seconda semifinale: battuta l’Atalanta 1-0

MADRID. – Va alla Fiorentina il primo round di semifinale della Coppa Italia 2024. Dopo il successo di martedì scorso della Juventus contro la Lazio (2-0), ecco quello dei viola contro l’Atalanta, ieri sera, allo stadio Franchi (1-0).

Gran primo tempo dei viola, Atalanta sempre in affanno e super gol di Mandragora

Un 1-0 meritato, soprattutto per quello che la squadra di Italiano ha fatto vedere nel primo tempo, periodo nel quale ha messo in grande difficoltà un’Atalanta irriconoscibile, incapace di palleggiare e che è stata continuamente in soggezione di fronte all’attacco a 4 punte della viola.

I continui movimenti degli avanti toscani (Nico Gonzalez, Kouame, Beltran e Belotti) hanno infatti prodotto occasioni a ripetizione per i padroni di casa, che sbloccavano la situazione poco dopo la mezzora con un gran gol del centrocampista Mandragora, che dalla lunga distanza lasciava partire una staffilata che, deviata, finiva sul palo interno per poi infilarsi in rete.

Ripresa equilibrata ma vince la Fiorentina 1-0. Ritorno a Bergamo il 24 aprile

Tanta bravura ed un pizzico di fortuna nell’occasione per la Fiorentina, che nel secondo tempo calava un po’ i ritmi, permettendo all’Atalanta (nel frattempo ridisegnata da Gasperini con gli ingressi di Ederson e Scamacca al posto dei deludentissimi Pasalic e Miranchuk) di uscire dal proprio guscio per creare un paio di seri grattacapi a Terracciano (Scamacca il più pericoloso).

La Dea non si arrende e va molto vicina a trovare il gol del pareggio con Bakker, che la mette fuori di poco da una buona posizione. Poi, però, era ancora Carnesecchi ad evitare un gol fatto con una gran parata su tiro a botta sicura di Nico Gonzalez. Insomma, la partita finiva 1-0, lasciando così tutto aperto in vista del match di ritorno che si disputerà a Bergamo il prossimo 24 aprile.

Mandragora, il protagonista: “Un gol che mi dà fiducia. Ma occhio al ritorno”

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, che ha deciso con un gran gol la sfida del Franchi, ha parlato a fine partita: “Il mio gol? E’ una grande gioia – ha detto – ed arriva in un momento in cui ne avevo bisogno. Questa rete mi dà fiducia, dovremo fare una grande partita anche al ritorno. Prima pensiamo alla Juve (domenica in campionato, ndr) e poi alla Coppa. Quello di stasera è un gol pesante quanto bello, forse uno dei più belli della mia carriera. Adesso ci godiamo questa vittoria e poi la testa deve essere alla Juventus”.

Gasperini squalificato, parla il vice Gritti: “Male nel primo tempo, ma potevamo pareggiare”

Serata storta invece per l’Atalanta, con poca voglia di parlare nel post-partita e la mente già rivolta alla gara di ritorno fra venti giorni a Bergamo, dove la Dea dovrà inseguire la Fiorentina. L’allenatore Gasperini, squalificato, ha seguito la partita dalla tribuna in compagnia del collaboratore tecnico Raimondi, non traendo di certo buoni auspici da una prestazione decisamente sottotono, arrivata incredibilmente dopo il grande successo per 0-3 ottenuto sabato scorso in campionato sul campo del Napoli.

Commento affidato dunque al suo vice, Tullio Gritti: “I primi quarantacinque minuti non sono stati sicuramente i migliori della nostra stagione – ha dichiarato a caldo Gritti – dobbiamo però dar merito agli avversari. Abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare, il loro portiere ha fatto delle belle parate. Forse, la partita di Napoli ci ha tolto un po’ di energie”.