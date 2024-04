Collettivitá: svelato il logo dei Giochi FEDECIV Caracas 2024

CARACAS. – Manca poco all’accensione del trípode del campo Giuseppe Pane del Centro Italiano Venezolano di Caracas. Fra poco meno di 100 giorni il fuoco sacro che unisce la nostra collettività risplenderà alle falde dell’Ávila per una nuova edizione dei Giochi Fedeciv. Tra il 3 e 7 luglio gli spalti dei diversi recinti sportivi del sodalizio di Prados del Este si riempiranno con i colori dei club italici della “Piccola Venezia”.

Con l’avvicinarsi dell’attesissimo evento, il comitato organizzatore del CIV di Caracas ha svelato il logo della XVIII edizione dei giochi ideati negli anni ’80 da Giuseppe Sanó.

Nel logo possiamo vedere un’immagine cinetica simile alla famosa sfera di Soto, ma che raffigura l’Ávila, montagna che abbraccia la denominata “Ciudad de los techos rojos”. Nell’immagine oltre a questo monumento naturale sono raffigurate le bandiere di Italia e Venezuela, la fiaccola olimpica e una sfera arancione che oltre ad essere il símbolo dei loghi di FAIV e FEDECIV puó essere visto come il sole che ogni giorno bacia il nostro valle capitolina.

Nei prossimi giorni sará anche svelata la mascotte dei giochi targati Caracas 2024.

In questa edizione dei Giochi Fedeciv gli sport in gara saranno: boccette, beach volley, bolas criollas, bowling, calcio, calcio a 5, corsa 10k, ciclismo, domino, nuoto, pallavolo, scacchi, softball, tennis, tennis spiaggia, tennis tavolo. A questi si aggiungono le ne entry: basket 3×3, padel, pickleball e scopone.

Il club con più titoli é la Casa d’Italia di Maracay con 6 (1985, 1986, 1987, 1997, 2015 e 2022), seguito dal Centro Social Italo Venezolano di Valencia con 4 (1989, 1999, 2001 e 2012). Hanno messo in bacheca la coppa di campione in due occasioni il Club Italo Venezolano di Barquisimeto (2006 e 2010) e Casa d’Italia di Maracaibo (1991 e 2008) e il Centro Italiano Venezolano di Puerto Ordaz (1995 e 2004). Il Centro Italo Venezolano di Barinas si é aggiudicato i Fedeciv in un’occasione nel 1993.

I tifosi di questi Giochi Olimpici della nostra collettivitá non vedono l’ora che venga acceso il braciere, che segna l’inizio dei FedeCIV.

(di Fioravavante De Simone / redazione Caracas)