Rai Italia, 4 aprile: a Casa Italia il terremoto di Taiwan e il vicolo cieco di Gaza

Dal terribile terremoto che ha colpito Taiwan ai risvolti della situazione in Medio Oriente questi i temi che saranno al centro del dialogo nella puntata di Casa Italia, in onda domani 4 aprile su Rai Italia, RaiPlay e Rai2 in terza serata.

Le otto del mattino, l’ora di punta: la città di Taiwan è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7.4, registrato sulla costa orientale dell’isola, il sisma, localizzato vicino alla città di Hualien, è il più forte degli ultimi 20 anni. Ancora provvisorio il bilancio dei morti, e quasi cento mila persone senza elettricità, successivamente ripristinata. Evacuate in un primo momento le zone costiere nelle Filippine per allerta tsunami, poi rientrata e voli sospesi a Okinawa in Giappone. Sono seguite poi scosse di assestamento, di cui la più forte, di magnitudo 6.5 avvenuta a pochi km a nord della prima, con epicentro in mare a 11 km di profondità. Una situazione in evoluzione che Roberta Ammendola, dagli Studi di Saxa Rubra, approfondirà con Marco Clementi, corrispondente Rai dalla sede di Pechino e Daniele Spizzichino, Ingegnere Ispra.

Dopo l’uccisione degli operatori umanitari a Gaza e le seguenti reazioni internazionali, non sembra migliorare il quadro sulla situazione interna al Paese, con la comunità che fa sentire la sua voce con manifestazioni per le strade d’Israele: il popolo continua a chiedere le dimissioni di Netanyahu e le conseguenti elezioni anticipate con il contestuale accordo che permetta di arrivare al rilascio dei 130 ostaggi. Il “vicolo cieco” di Gaza e i suoi scenari possibili verranno esplorati con l’aiuto di Maria Gianniti, corrispondente Rai dalla sede di Gerusalemme, Stefano Stefanini, Ambasciatore e Senior Analyst ISPI, Greta Cristini, Analista geopolitica e reporter e Riccardo Redaelli, docente di geopolitica e cultura delle Civiltà del Medio Oriente Università Cattolica di Milano.

Casa Italia continuerà con il suo percorso di avvicinamento alle prossime elezioni europee, che si terranno in Italia l’8 e il 9 giugno, indagando su cos’è e come opera la Commissione, organo esecutivo dell’Unione, che in vista dell’appuntamento elettorale si è mossa per coinvolgere alcuni testimonial tra atleti, cantanti e artisti del mondo dello spettacolo, in una campagna di sensibilizzazione che coinvolga i giovani ad andare al voto. Il punto sull’argomento sarà con Elena Grech, Vicedirettrice Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con Marco Leonardi, Docente di economia Università Statale di Milano.

Si volterà pagina attraversando le nuove strade tracciate per l’eccellenza dell’arte manifatturiera italiana. Questo il punto di partenza della prima “Giornata Nazionale del Made in Italy” prevista per il prossimo 15 aprile, nel giorno della nascita del più grande genio italiano, Leonardo Da Vinci. Centinaia di eventi in tutto il Paese per promuovere le eccellenze della creatività italiana, una giornata che avrà il valore di esaltare la maestria dei prodotti e dell’operato valorizzandone l’identità, l’innovazione, l’istruzione e l’internazionalizzazione, le 4 ‘i’ che fanno grande l’impresa italiana nel mondo.

