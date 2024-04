Papa Francesco: “Contro donne ancora troppe discriminazioni. Governi intervengano”

CITTA’ DEL VATICANO. – “In molte parti del mondo, le donne sono trattate come il primo materiale di scarto. Ci sono Paesi in cui alle donne è vietato l’accesso agli aiuti per avviare un`attività o andare a scuola. Inoltre, in questi luoghi sono soggette a leggi che le obbligano a vestirsi in un certo modo. E in molti Paesi, ancora oggi, vengono praticate le mutilazioni genitali”. E’ la triste considerazione di Papa Francesco che dedica proprio alla condizione femminile nel mondo il video con l`intenzione di preghiera per il mese di aprile, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera.

“Non priviamo le donne della loro voce. Non priviamo tutte queste donne vittime di abusi della loro voce. Sono sfruttate, sono emarginate. – afferma Francesco nel video – A parole siamo tutti d`accordo che uomini e donne hanno pari dignità come persone. Ma nella pratica questo non accade.

È necessario che i governi si impegnino a eliminare le leggi discriminatorie, in ogni parte del mondo, e a lavorare perché i diritti umani delle donne vengano garantiti”, è la richiesta di Papa Francesco.

“Rispettiamo le donne. Rispettiamole nella loro dignità, nei loro diritti fondamentali. Se non lo facciamo, la nostra società non andrà avanti”, conclude il pontefice che, quindi, prega “perché vengano riconosciute in ogni cultura la dignità delle donne e la loro ricchezza, e cessino le discriminazioni di cui esse sono vittime in varie parti del mondo”.

