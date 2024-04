Coppa Italia, semifinale di andata: la Juventus risorge e batte 2-0 la Lazio

MADRID. – La Juventus reagisce al momento di crisi (una sola vittoria nelle ultime 9 gare disputate) e, con una prestazione d’orgoglio, batte meritatamente la Lazio allo Stadium, al termine di una gara sentita e dalla posta in palio davvero importante.

Chiesa e Vlahovic affondano la Lazio

Nella semifinale di andata della Coppa Italia i bianconeri fanno loro il primo confronto, grazie all’uno-due micidiale dei suoi due giocatori più rappresentativi: in gol ci vanno infatti Chiesa e Vlahovic, nel giro di 14 minuti (al 50’ e al 64’). Non pervenuta la Lazio: gli uomini del nuovo allenatore Tudor non hanno sfruttato la favorevole situazione che si era venuta a creare nel primo tempo, quando la Juventus non riusciva a palleggiare e a trovare le sue geometrie, e per giunta fischiata dal pubblico di casa.

Solo una traversa di Luis Alberto (peraltro su un tiro fortunoso) all’attivo degli ospiti che, così come gli era accaduto in molteplici occasioni quest’anno, sono apparsi incapaci di mettere a segno il colpo del ko, per poi colare a picco nella ripresa, quando Allegri risistemava la squadra, disegnando in campo una Juve decisamente più credibile.

Ed il risultato a favore dei bianconeri poteva essere ancora più pingue, se non ci fosse stata la decisione dell’arbitro Massa e del Var Di Paolo che, dopo appena 12 minuti dall’inizio della partita, assegnavano e poi revocavano un rigore ai padroni di casa (fallo di Vecino su Cambiaso) per un fuorigioco ad inizio azione che scatenava le ire di Allegri e di tutta la Juventus: secondo i bianconeri, si è trattato di un errore, perché il colpo di testa di Patric aveva rimesso in gioco Cambiaso. Di parere opposto, come detto, il Var, che dopo revisione, annullava la concessione del penalty.

Ritorno il 23 aprile all’Olimpico. Stasera l’altra semifinale di andata Fiorentina-Atalanta

Nonostante l’episodio favorevole, la Lazio non costruiva molto nel corso dei novanta minuti e si approssima alla sfida di ritorno (il 23 aprile allo stadio Olimpico) con una certa preoccupazione. Il vantaggio che si è presa la Juventus è infatti consistente, anche se ancora i bianconeri non possono di certo festeggiare l’approdo in finale, dove affronteranno la vincente di Fiorentina-Atalanta, l’altra semifinale di andata che si giocherà stasera allo stadio Franchi.

Allegri: “Il rigore? Inutile parlarne. Importante tornare alla vittoria”

Nervoso in panchina ma tranquillo negli spogliatoi dopo l’ottimo 2-0 maturato sul campo, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è tornato sull’episodio più controverso del match: “Il rigore che ci hanno tolto? Le decisioni vanno accettate – ha dichiarato nel post partita Allegri – ora è inutile stare qui a discutere. Era importante tornare alla vittoria, i ragazzi sono stati bravi: il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa abbiamo accelerato. Il discorso finale non è chiuso e ora dobbiamo pensare a sistemare anche il campionato”.

Tudor amaro: “Abbiamo avuto molti problemi”

La prima sconfitta per il nuovo allenatore della Lazio Igor Tudor è arrivata già alla sua seconda panchina: “Ci sono stati un po’ di problemi – ha detto il sostituto di Sarri dopo la sconfitta dello Stadium – abbiamo fatto un bon primo tempo e un brutto secondo tempo. Tre giorni fa avevamo speso tanto e oggi questa Juve per noi era troppo. Abbiamo avuto i problemi di Zaccagni e Patric, usciti per infortunio dal campo, poi la Juve quando gioca così ti mette sotto. Il 2-0 però, tiene aperto tutto per il ritorno”.