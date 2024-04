La “Settimana Olimpica e Paralimpica” apre i battenti nella Scuola Francia di Caracas

CARACAS. – I Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 sono all’orizzonte e gli eventi sportivi correlati sono in aumento in giro per il mondo. In Venezuela, nella sede della Scuola Francia di Caracas ha aperto i battenti la “Settimana Olimpica e Paralimpica”. L’evento é sponsorizzato dal “Comité Olímpico Venezolano”, “Comité Paralímpico Venezolano” e l’Ambasciata Francese.

L’attivitá che ha avuto come cornice il campetto di calcetto si é aperta prima con il giro del campo con la fiaccola portata dal tedoforo speciale Ruben Limardo. Poi c’é stata l’esecuzione del “Gloria al Bravo Pueblo” e della “Marsigliese” dal coro della scuola. Infine sono suonate le note dell’inno olímpico.

Durante questa speciale giornata, i presenti hanno assistito ad una esibizione della campionessa di scherma Alejandra Benítez che ha approfittato della presenza dell’olimpionico Ruben Limardo per dare una lezione sulle armi che si usano in questo sport (spada, sciabola e fioretto) e su come si combatte.

Maestri di ceremonia Emmanuelle Boguette (direttrice della scuola Francia), Thomas Liebault (primo consigliere dell’Ambasciata Francese), Juan José Rujano (presidente del Comité Paralímpico Venezolano), i campioni della scherma Ruben Limardo (vincitore della medaglia d’oro nella spada a Londra 2012), Francisco Limardo (tre presenze ai giochi olimpici: Pechino 2008, Rio 2016 e Parigi 2024) e Alejandra Benítez (quattro presenze ai giochi olimpici Atene 2004, Pchino 2008, Londra 2012 ​e Río de Janeiro 2016).

La “Settimana Olimpica e Paralimpica” é un’iniziativa annuale che offre l’opportunità di esplorare l’enorme potenziale dello sport a sostegno dell’insegnamento. Il fine ultimo pedagogico è quello di incrementare la consapevolezza degli studenti riguardo i valori olimpici e paralimpici, promuovendone la scoperta delle discipline. Oltretutto, la denominata “Settimana Olimpica e Paralimpica” si pone come obiettivo principale quello di svecchiare il concetto di disabilità tra i giovani attraverso varie attività, incoraggiandoli a vederla con occhi diversi.

Nella scuola Francia si svolgeranno una serie di attivitá che saranno promosse sui diversi social del COV e della sede educativa francese.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)