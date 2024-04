Turchia, l’opposizione governerà in 35 città

ROMA. – Il Partito popolare repubblicano (Chp) turco, all’opposizione, ha ottenuto la vittoria in 35 città della Turchia, mentre il partito al governo, secondo i risultati delle elezioni dopo lo spoglio del 99,9 per cento dei seggi, ha ottenuto la maggioranza dei voti in 24 città.

“Secondo i risultati preliminari, dopo aver contato i voti del 99,9% dei seggi elettorali, i candidati del Partito popolare repubblicano hanno vinto in 35 città, mentre quelli del Partito Giustizia e Sviluppo (Akp) hanno vinto in 24”, ha detto il presidente del Consiglio elettorale supremo, Ahmet Yener, alla stampa.

Yener ha precisato che la partecipazione è stata almeno del 78%.

I membri del Chp saranno sindaci in 14 delle 30 grandi città del Paese. Altre 10 città saranno guidate da rappresentanti del Partito democratico popolare, e le restanti 8 da politici del Partito del movimento nazionalista.

Nei comuni, il partito al governo ha ottenuto la maggioranza – 324 su 878 seggi – mentre il Chp ne ha ottenuti 302.

Ieri in Turchia si sono svolte le elezioni per gli organi locali.

Il Partito popolare repubblicano turco, all’opposizione, ha superato per la prima volta in 20 anni il Partito Giustizia e Sviluppo, al governo.

