Rieti, ordigno incendiario davanti alla sede Fdi. Rocca: “Ferma condanna”

MADRID. – Un ordigno incendiario è stato trovato nella notte davanti alla sede del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia a Rieti, che ospita anche la segreteria parlamentare del deputato FdI e questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini. Allertati dai condomini, sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per rimuovere l’innesco rudimentale posizionato da ignoti, con il quale si è cercato di dare alle fiamme la sede. I danni sono stati ridotti.

A commentare la vicenda lo stesso Trancassini, il quale in una nota ha dichiarato: “Quello che è accaduto questa notte nella sede di Fratelli d’Italia a Rieti è inaccettabile. Un altro atto intimidatorio contro il nostro coordinamento provinciale, inoltre sede del mio ufficio politico reatino, a poche settimane di distanza dal danneggiamento di una targa”.

“Condanniamo con forza questo episodio di violenza gravissimo e inquietante che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste – ha spiegato Trancassini – Proseguiremo a lavorare con determinazione e a testa alta, senza lasciarci intimidire da simili gesti ignobili. Auspichiamo che la magistratura riesca ad individuare e a punire i colpevoli al più presto e rivolgo un appello a tutte le forze politiche: questo clima di odio e di violenza deve essere stigmatizzato all’unanimità, riportando il confronto politico ad assumere toni e atteggiamenti rispettosi, civili e democratici”.

Tanti i messaggi di solidarietà: “Ancora un atto intimidatorio ai danni di una delle sedi di Fratelli d’Italia – ha dichiarato in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – Nell’esprimere a nome del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera piena solidarietà all’amico e collega Trancassini, e in attesa che le autorità identifichino i responsabili, condanno fermamente questo gesto violento e ignobile che si aggiunge al lungo elenco di atti di danneggiamento e violenze subiti da Fratelli d’Italia.

Questi attacchi non ci intimoriscono e proseguiremo senza sosta nel nostro lavoro, con l’auspicio che tutte le forze politiche si uniscano nel condannare queste inaccettabili forme di lotta politica, che da troppo tempo già si registrano, a partire dalle Università”.

La solidarietà è arrivata anche dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che in una nota ha affermato: “Desidero esprimere la ferma condanna per il vile atto intimidatorio contro la sede di Fratelli d’Italia di Rieti e l’ufficio dell’Onorevole Paolo Trancassini, Coordinatore Regionale di FDI. A nome mio personale e della Giunta Regionale alla comunità del partito reatino e all’amico Paolo Trancassini giungano la massima vicinanza e solidarietà, nella certezza che non saranno certo questi vili episodi a scoraggiare tante donne e uomini che, quotidianamente, si impegnano per il bene comune e per la crescita dei loro territori. Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno ricostruire l’accaduto. Il confronto democratico, la normale dialettica politica, non devono mai scadere nella violenza e nell’intolleranza”.

Unanime la condanna da parte degli esponenti di FdI: “Questa notte i vigili del fuoco di Rieti sono dovuti intervenire per spegnere un incendio causato da un ordigno messo sulla porta della sede di Fratelli d’Italia – ha fatto sapere in una nota Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia e coordinatore provinciale del partito a Roma – Non possiamo permettere che la dialettica politica si sposti sul piano della violenza, è troppo vivo in tutti noi il ricordo dei terribili anni di piombo dove decine di ragazzi sono stati uccisi con la sola colpa di essere stati militanti politici.

Condannare questi gesti non basta, servono prese di posizione reali e mi aspetto che tutta la politica, non solo prenda una posizione netta, ma che si impegni anche per tornare a dialogare nel rispetto delle regole civili. La mia solidarietà ai militanti di Fratelli d’Italia di Rieti e all’onorevole Trancassini, nostro coordinatore regionale, che nella sede ha anche il suo ufficio, dove quotidianamente ascolta le istanze dei cittadini e da risposte politiche concrete”.

Per il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti: “A Ferrara, la mia città, più volte la sede di Fratelli d’Italia è stata oggetto di imbrattamenti e piccoli danni alle vetrate evidente frutto di aggressioni di matrice politica. E in molte altre sedi episodi del genere stanno diventando sempre più frequenti. Qualcuno, magari in nome del ‘popolo’, invece di accettare il democratico risultato delle urne, preferirebbe forse tornare agli ‘anni di piombo’. Auspico che tutti i partiti dell’arco parlamentare manifestino la loro contrarietà a tali atti e solidarietà a chi li subisce”.

Mauro Rotelli, deputato viterbese di FdI eletto nella circoscrizione Lazio 2 alla Camera, ha sottolineato che: “Per fortuna il pronto intervento dei pompieri ha evitato conseguenze gravi. Ma il clima di ostilità che si sta creando attorno al principale partito italiano peggiora di giorno in giorno. La mia solidarietà va a Paolo Trancassini, questore della Camera che in quella sede ha il suo ufficio e ai militanti della provincia di Rieti. Noi non ci fermeremo, nonostante le intimidazioni”.

O ancora Marco Perissa, deputato e coordinatore romano di Fratelli d’Italia, che ha dichiarato: “Oltre ad esprimere la solidarietà mia e di tutto il coordinamento romano di FdI a Paolo Trancassini e a tutti i militanti e simpatizzanti reatini, mi corre l’obbligo di constatare che la continua escalation di violenze che vede coinvolte le sedi territoriali di Fratelli d’Italia ci preoccupa e per questo ribadiamo il nostro netto no alla violenza politica che attacca i luoghi di aggregazione e di confronto. Mi aspetto che i partiti della sinistra prendano una chiara e netta posizione in merito e che ammettano che questo clima non è accettabile”.