Calcio venezuelano: la favola UCV continua a stupire e dopo nove giornate guarda tutti dall’alto

CARACAS. – Dopo 62 anni l’UCV guida la Liga Futve. La squadra allenata dall’italo-venezuelano Daniel Sasso in campo riesce ad alzare e abbassare il ritmo alternando le fasi di pressing, tentare giocate difficili, dribbling, tutti quegli elementi che contribuiscono a rendere spettacolare il calcio.

Quando mancano quattro giornate al termine, il denominato “Equipo tricolor” ha collezionato 19 punti frutto di 5 vittorie e 4 pareggi, é l’unica formazione imbattuta nella Primera División venezuelana. I capitolini sono ad un passo dalla qualificazione per i play off.

Nell’ultimo turno di campionato l’UCV ha superato per 1–0 il Portuguesa con gol di John Jairo Alvarado (88’).

Continua a stupire anche l’Angostura. Dopo aver battuto Deportivo Táchira (1–0) e Caracas (0–1) ha mandato al tappeto anche l’Academia Puerto Cabello: superato per 1–0 grazie ad una rete griffata da Aldry Contreras (38’). Lo stesso giocatore é passato da eroe a traditore, al 58esimo é stato espulso lasciando la sua squadra in 10 uomini. Grazie a questa vittoria, la squadra dello stato Bolívar é al secondo posto a pari merito che il Puerto Cabello con 18 punti.

A Maturín continua il momento “no” del Caracas: pareggio 1–1 con il Monagas. I “rojos del Ávila” sono passati in vantaggio con Ender Echenique (7’), nei minuti finali del primo tempo i “Guerreros del Guarapiche” trovano il pari con Tomás Rodriguez (45+1’). I capitolini hanno chiuso la gara in 10 a causa dell’espulsione di Eduin Pernia (78’).

Vittoria in pieno recupero per il Metropolitanos: 1–0 contro il Rayo Zuliano grazie al rigore trasformato da Robert Garcés (90+9’).

Il Deportivo La Guaira supera 2–1 lo Zamora tra le polemiche. I “naranjas” sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato dall’italo-venezuelano Rafael Arace (16’). Il 2–0 arriva grazie ad un assist di testa del calciatore di origine irpina che serve nel migliore dei modi Rommel Ibarra (54’). I “bianconeri di Barinas” accorciano le distanze con Rodin Quiñones (63’). La polemica sorge a causa di un rigore per un fallo di mano assegnato dall’arbitro in favore dello Zamora, ma poi annullato in seguito alla revisione del VAR.

La giornata si é completata con: Inter de Barinas – Táchira 1-1 e Carabobo – Estudiantes 1-0.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)