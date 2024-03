Manuel Rosales se inscribió como candidato presidencial por UNT y Fuerza Vecinal

CARACAS – El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, se inscribió como candidato presidencial con el apoyo de su partido Un Nuevo Tiempo y del partido Fuerza Vecinal.

Manuel Rosales ratificó su apoyo a la Plataforma Unitaria y a la candidatura de María Corina Machado y se postuló pasada la meda noche fuera de la coalición opositora, pues el CNE no permitió que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) accediera al sistema a postular a su representante.

Según dijo el periodista Francisco Poleo en cuenta X, “Rosales se inscribió con la tarjeta de UNT pero no seguiría adelante sin apoyo de MCM y del resto de la oposición. Se habría hecho como opción de última hora para no perder el puesto”.

Rosales manifestó que su intención no es sustituir a nadie o quitar el liderazgo a otros dirigentes políticos, y expresó sus palabras de reconocimiento a Machado y a Yoris.

13 candidatos inscritos

Por su parte el presidente del CNE, Elvis Amoroso y demás rectores principales, recibieron los recaudos de las postulaciones y aseguraron haber cumplido a cabalidad el proceso de inscripción para la candidatura presidencial, como lo que establece la Constitución, y señaló que la etapa siguiente del cronograma es verificar los recaudos consignados por los candidatos.

Tras reiterar que “Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo” informó que darán un balance final del proceso en que se registraron 13 candidatos con la participaron “de todos los partidos políticos”.

No obstante, la Plataforma Unitaria insistiendo hasta último momento, nunca tuvo acceso al sistema para inscribir a Corina Yoris, sustituta de Maria Corina Machado.

“Decisión responsable”

Asimismo, Un Nuevo Tiempo (UNT) mediante un comunicado, expresó que la inscripción de Manuel Rosales para las presidenciales fue una “decisión valiente, histórica y responsable”, al tiempo que por “circunstancias aún no explicadas, las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral, por lo que formalizaron la candidatura de Rosales minutos antes de finalizar el lapso establecido por el CNE”.

Agrega el texto que “Desde este momento nos disponemos a reconciliar a la alternativa democrática para salir lo más unidos posible a recorrer las calles y los pueblos de Venezuela”, reza el documento.

Por su parte Maria Corina Machado ratificó que se mantendrá en la ruta electoral, aunque no dijo de qué manera, ni tampoco no quiso comentar sobre Rosales. Reiteró que su candidata y la de la PUD sigue siendo Corina Yoris, aunque no haya podido registrarse ante el CNE.

Redacción Caracas